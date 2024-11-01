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          51-вото Народно събрание: ЦИК обяви имената на новите депутати

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          СНИМКА: БГНЕС

          ЦИК обяви имената на новите депутати.

          Според решението в него влизат осем партии и коалиции, като разпределението на депутатските места е следното:

          • ГЕРБ-СДС – 69;
          • „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37;
          • „Възраждане“ – 35;
          • „ДПС – Ново начало“ – 30;
          • „БСП – Обединена левица“ – 20;
          • „Алианс за права и свободи“ – 19;
          • „Има такъв народ“ – 18;
          • МЕЧ – 12.

          Първи изборен район – Благоевградски – 11 мандата

          „Има такъв народ“ – 1

          Павела Митова*

          Под черта

          Станислав Иванов Богдански

          „ДПС – Ново начало“ – 2

          Делян Пеевски*

          Фатима Йълдъс

          Под черта

          Ахмед Ходжов

          „Възраждане“ – 1

          Цвета Валентинова Рангелова

          Алианс за права и свободи – АПС – 1

          Ахмед Ахмедов Вранчев

          ГЕРБ-СДС – 4

          Стефан Апостолов Апостолов
          Костадин Томов Стойков
          Иван Красимиров Герчев
          Росен Димитров Желязков

          ПП-ДБ – 1

          Андрей Иванов Цеков

          БСП- Обединена левица – 1

          Кирил Николаев Добрев

          Втори изборен район – Бургаски – общо 14

          ИТН – 1

          Тошко Йорданов Хаджитодоров*

          Под черта

          Александър Викторов Рашев

          ДПС-Ново начало – 2

          Исмаил Юсмен Осман
          Калин Георгиев Стоянов*

          Под черта

          Татяна Бойчева Арнаудова

          „Възраждане“ – 2

          Цончо Томов Ганев*
          Борис Димитров Аладжов

          Под черта

          Александър Господинов Койчев

          АПС – 2

          Джевдет Ибрям Чакъров*
          Севим Исмаил Али

          Под черта

          Ешереф Кязим Ешереф

          МЕЧ – 1

          Венцислав Иванов Петков

          ГЕРБ-СДС – 4

          Жечо Дончев Станков
          Любен Любенов Дилов
          Галя Стоянова Василева
          Андрей Стоянов Рунчев

          ПП-ДБ – 1

          Явор Руменов Божанков

          БСП- Обединена левица – 1

          Петър Георгиев Кънев

          Трети изборен район – Варненски –  общо 16

          ИТН – 1

          Тошко Йорданов Хаджитодоров*

          Под черта

          Драгомир Стефанов Петров

          ДПС- Ново начало – 1

          Йордан Кирилов Цонев*

          Под черта
          Юсмен Шакир Юсмен

          Възраждане – 3

          Костадин Тодоров Костадинов*
          Коста Георгиев Стоянов
          Светослав Тодоров Тодоров

          Под черта

          Полина Николова Ставрева-Костадинова

          АПС – 1

          Хюсни Осман Адем

          МЕЧ – 1

          Николай Стефанов Радулов

          ГЕРБ-СДС – 5 

          Даниел Павлов Митов*
          Любомир Христов Загоров
          Станислав Георгиев Иванов
          Бранимир Николаев Балачев
          Кристиан Божидаров Ганчев

          Под черта

          Деница Пламенова Николова

          ПП-ДБ – 3

          Даниел Максим Лорер
          Стела Димитрова Николова
          Ивайло Христов Митковски

          БСП- Обединена левица – 1

          Борислав Гуцанов Гуцанов

          Четвърти изборен район – Великотърновски – общо 8

          ИТН – 1

          Андрей Иванов Чорбанов

          ДПС-Ново начало – 1

          Йордан Кирилов Цонев*

          Под черта

          Гюнай Мюмюнов Далоолу

          Възраждане – 1

          Ангел Василев Янчев

          МЕЧ – 1

          Деян Петев Петков

          ГЕРБ-СДС – 2

          Костадин Георгиев Ангелов
          Димитър Стойков Николов

          ПП-ДБ – 1

          Людмила Николаева Илиева

          БСП-Обединена левица – 1

          Мариана Радева Бояджиева

          Пети изборен район – Видински – общо 4

          ДПС- ново начало – 1

          Цветан Иванов Енчев

          АПС- 1

          Ваня Иванова Василева

          ГЕРБ-СДС – 1

          Росица Любенова Кирова

          ПП-ДБ – 1

          Любен Иванов Иванов

          Шести изборен район – Врачански – общо 6

          ДПС- Ново начало – 1

          Иво Севдалинов Цанев

          Възраждане – 1

          Ивайло Василев Папов

          ГЕРБ-СДС – 2

          Красен Георгиев Кръстев
          Мартин Николаев Харизанов

          ПП-ДБ – 1

          Деница Димитрова Симеонова

          БСП- Обединена левица – 1

          Андрей Христов Вълчев

          Седми изборен район – Габровски – общо 4

          ИТН – 1

          Николета Кирилова Кузманова

          „Възраждане“ – 1

          Даниел Петров Петров

          ГЕРБ-СДС – 1

          Томислав Пейков Дончев

          ПП-ДБ – 1

          Богомил Иванов Петков

          Осми изборен район – Добрички – общо 5

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Ертен Белгинова Анисова

          „Възраждане“ – 1

          Константина Венциславова Петрова

          ГЕРБ-СДС – 1

          Деница Евгениева Сачева

          ПП-ДБ – 1

          Свилен Петров Трифонов

          БСП – Обединена левица – 1

          Мая Йорданова Димитрова

          Девети изборен район – Кърджалийски – общо 5

          ДПС-Ново Начало – 2

          Байрам Юзкан Байрам*
          Елван Бехчет Гюркаш

          Под черта

          Айтен Байрям Сабри

          АПС – 2

          Ремзи Дурмуш Осман
          Павлин Павлов Кръстев

          МЕЧ – 1

          Росен Красимиров Иванов

          Десети изборен район – Кюстендилски  –  общо 4

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Николай Георгиев Златарски

          „Възраждане“ – 1

          Димчо Димитров Димчев

          ГЕРБ-СДС – 1

          Христо Богомилов Терзийски

          БСП – Обединена левица – 1

          Иван Тодоров Ибришимов

          Единадесети Изборен Район – Ловешки – общо 4

          „Има такъв народ“ – 1

          Цветан Иванов Предов

          ГЕРБ-СДС – 2

          Николай Нанков Нанков

          Павлин Йовков Йотов

          АПС- 1

          Красимир Огнянов Красимиров

          Дванадесети Изборен Район – Монтана – общо 4

          „Има такъв народ“ – 1

          Емил Димитров Трифонов

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Димитър Иванов Аврамов*

          Под черта
          Надя Йорданова Петрова

          „Възраждане“ – 1

          Петър Николаев Петров*

          Под черта
          Милован Жан Панталеев

          ГЕРБ-СДС – 1

          Румен Димитров Христов

          Тринадесети Изборен Район – Пазарджишки – общо 8

          „ДПС–Ново начало“ – 2

          Искра Димитрова Михайлова-Копарова
          Небие Исмет Кабак

          „Възраждане“ – 1

          Стоян Николов Таслаков

          МЕЧ – 1

          Красимир Цветков Манов

          ГЕРБ-СДС – 2

          Красен Кирилов Кралев
          Дафинка Аспарухова Семерджиева

          ПП-ДБ –1

          Ивайло Валентинов Шотев

          БСП – Обединена левица – 1

          Петя Николаева Цанкова

          Четиринадесети Изборен Район – Пернишки – общо 4

          „Възраждане“ – 1

          Димо Георгиев Дренчев

          ГЕРБ-СДС – 2

          Георг Даниелов Георгиев
          Христина Иванова Георгиева

          ПП-ДБ – 1

          Кирил Петков Петков*

          Под черта
          Бойко Илиев Рашков

          Петнадесети Изборен Район – Плевенски  – общо 8

          „Има такъв народ“ – 1

          Александър Атанасов Александров

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Димитър Иванов Аврамов*

          Под черта
          Любов Асенова Денчева

          „Възраждане“ – 1

          Ивелин Първанов Първанов

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Марио Киров Рангелов

          ГЕРБ-СДС – 2

          Пламен Тачев Петров
          Валери Пламенов Лачовски

          ПП-ДБ – 1

          Богдан Валериев Богданов

          БСП – Обединена левица – 1

          Стефан Иванов Бурджев

          Шестнадесети Изборен Район – Пловдив –  общо 12

          „Има такъв народ“ – 1

          Станислав Светозаров Балабанов*

          Под черта
          Танер Кадир Тюркоглу

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Станислав Димитров Анастасов

          „Възраждане“ – 2

          Ангел Жеков Георгиев
          Емил Янков Янков

          МЕЧ – 1

          Радостин Петев Василев*

          Под черта
          Александър Велиславов Тодоров

          ГЕРБ-СДС – 4

          Бойко Методиев Борисов*
          Георги Валентинов Георгиев
          Тервел Николов Георгиев
          Красимир Бориславов Терзиев

          Под черта
          Даниела Кирилова Дженева

          ПП-ДБ – 2

          Асен Васков Василев*
          Манол Костадинов Пейков

          Под черта
          Стою Теодоров Стоев

          БСП – Обединена левица – 1

          Иван Богомилов Петков

          Седемнадесети Изборен Район – Пловдивски – общо 11

          „Има такъв народ“ – 1

          Станислав Светозаров Балабанов*

          Под черта
          Лъчезар Иванов Бакърджиев

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Байрам Юзкан Байрам*

          Под черта
          Нурджан Джафер Караджова

          „Възраждане“ – 2

          Кръстьо Стоянов Врачев
          Димитър Валентинов Гюрев

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Рамадан Байрам Аталай

          МЕЧ – 1

          Красимир Димчев Дончев

          ГЕРБ-СДС – 3

          Цвета Вълчева Караянчева
          Младен Николов Шишков
          Иван Йовков Червенков

          ПП-ДБ – 1

          Йордан Яворов Иванов

          БСП – Обединена левица – 1

          Манол Трифонов Генов

          18 – Разградски – общо 4

          „Алианс за права и свободи“ – 2

          Мехмед Реджеб Салим
          Хасан Ахмед Адемов

          ГЕРБ-СДС – 1

          Делян Александров Добрев*

          Под черта

          Гюнай Хюсмен Хюсмен

          ПП-ДБ – 1

          Джипо Николов Джипов

          Деветнадесети Изборен Район – Русенски – общо 7

          „Има такъв народ“ – 1

          Драгомир Стефанов Петров

          „Възраждане“ – 1

          Златан Стоянов Златанов

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Атидже Байрямова Алиева-Вели

          ГЕРБ-СДС – 2

          Николай Иванов Братованов
          Георги Николаев Кръстев

          ПП-ДБ – 1

          Мартин Димитров Димитров*

          Под черта

          Иван Белчев Белчев

          БСП – Обединена левица – 1

          Иван Валентинов Иванов

          Двадесети изборен район – Силистренски – общо 4

          „Алианс за права и свободи“ – 2

          Джевдет Ибрям Чакъров*
          Левент Орхан Мемиш

          Под черта
          Тансер Ибрям Бейти

          ГЕРБ-СДС – 2

          Милен Стойчев Делийски
          Юксел Осман Ахмед

          Двадесет и първи изборен район – Сливенски – общо 6

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Хюсеин Хасан Хафъзов

          „Възраждане“ – 1

          Климент Пламенов Шопов

          ГЕРБ-СДС – 2

          Десислава Жекова Танева
          Мария Щерева Белова

          ПП-ДБ – 1

          Татяна Славова Султанова-Сивева

          БСП – Обединена левица – 1

          Деян Цанков Дечев

          Двадесет и втори изборен район – Смолянски – общо 4

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Халил Реджепов Летифов*

          Под черта

          Сафидин Исенов Чикуртев

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Хайри Реджебов Садъков

          МЕЧ – 1

          Борислав Климентов Петков

          ГЕРБ-СДС – 1

          Красимир Митков Събев

          Двадесет и трети изборен район – София – общо 19

          ГЕРБ-СДС – 5

          Рая Назарян

          Даниел Митов*

          Александър Иванов

          Тома Биков

          Николай Алгафари

          Под черта

          Александър Ненков (ако Митов влезе от Варна)

          ПП-ДБ – 7

          Кирил Петков*

          Божидар Божанов (размества с преференции)

          Елисавета Белобрадова (размества с преференции)

          Атанас Атанасов

          Васил Пандов

          Венко Сабрутев

          Ивайло Мирчев

          Под черта

          Милен Матеев (ако Петков влезе от Перник)

          „Възраждане“ – 3

          Цончо Ганев*

          Ивайло Чорбов

          Виолета Кърпачева

          Под черта

          Панайот Бориславов (ако Ганев влезе от Бургас)

          БСП – Обединена левица – 2

          Габриел Вълков

          Наталия Киселова

          „Има такъв народ“ – 1

          Павела Митова*

          Снежанка Траянска (ако Митова влезе от Благоевград)

          МЕЧ – 1

          Христо Расташки

          Двадесет и четвърти изборен район- София – общо 13

          ГЕРБ-СДС – 3

          Йорданка Фандъкова

          Христо Гаджев

          Даниел Александров

          ПП-ДБ – 4

          Надежда Йорданова

          Мартин Димитров* (размества с преференции)

          Лена Бориславова

          Петър Кьосев

          Йордан Терзийски (ако Димитров влезе от Русе)

          „Възраждане“ – 2

          Петър Петров*

          Йордан Тодоров

          Под черта

          Георги Иванов (ако Петров влезе от Монтана)

          БСП – Обединена левица – 1

          Атанас Атанасов

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Павлин Найденов

          „Има такъв народ“ – 1

          Силви Кирилов

          МЕЧ – 1

          Виолета Комитова

          Двадесет и пети изборен район – София – общо 14

          ГЕРБ-СДС – 4

          Бойко Борисов*

          Даниела Райчева

          Георги Георгиев*

          Лъчезар Иванов

          Анна Александрова (ако Борисов влезе от Пловдив)

          Петър Николов (ако Георгиев влезе от Пловдив)

          ПП-ДБ – 3

          Николай Денков*

          Александър Симидчиев (размества с преференции)

          Кристина Петкова

          Под черта

          Калина Константинова (ако Денков влезе от Шумен)

          „Възраждане“ – 3

          Костадин Костадинов*

          Маргарита Махаева

          Славчо Крумов

          Под черта

          Виктор Папазов (ако Костадинов влезе от Варна)

          БСП – Обединена левица – 1

          Атанас Зафиров

          „Има такъв народ“ – 2

          Петя Димитрова

          Иван Кючуков

          МЕЧ – 1

          Радостин Василев*

          Под черта

          Деница Цветкова (ако Василев влезе от Пловдив)

          Двадесет и шести изборен район – Софийски – общо 8

          ГЕРБ-СДС – 3

          Младен Маринов

          Валентин Милушев (размества с преференции)

          Марин Маринов

          ПП-ДБ – 1

          Атанас Славов

          „Възраждане“ – 1

          Ангел Славчев

          „ДПС–Ново начало“ – 1

          Калин Стоянов*

          Под черта

          Цветан Енчев (ако Стоянов влезе от Бургас)

          БСП – Обединена левица – 1

          Владимир Георгиев

          „Има такъв народ“ – 1

          Венцислав Асенов

          Двадесет и седми – Старозагорски – общо 11

          ГЕРБ-СДС – 3

          Красимир Вълчев

          Маноил Манев

          Илиана Жекова (Живко Тодоров се отказа от място в Народното събрание) 

          ПП-ДБ – 1

          Радослав Рибарски

          „Възраждане“ – 2

          Искра Михайлова

          Даниел Проданов

          „ДПС–Ново начало“ – 2

          Халил Летифов*

          Шендоан Ремзи Халит

          Под черта

          Мехмед Зейнел

          БСП – Обединена левица – 1

          Драгомир Стойнев

          „Има такъв народ“ – 1

          Александър Николов Вълчев

          МЕЧ – 1

          Кирил Веселински

          Двадесет и осми изборен район – Търговищки – общо 4

          „ДПС–Ново начало“ – 2

          Неждет Джевдет Шабан
          Джем Ямен Яменов

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Танер Мехмед Али

          ГЕРБ-СДС – 1

          Теменужка Петрова Петкова

          Двадесет и девети изборен ррайон – Хасковски – общо 8

          „ДПС–Ново начало“ – 2

          Делян Славчев Пеевски*
          Танер Мюмюн Емин

          Под черта
          Станислав Димитров Анастасов

          „Възраждане“ – 1

          Георги Николаев Георгиев

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Мюмюн Сали Мюмюн

          ГЕРБ-СДС – 3

          Делян Александров Добрев*
          Георги Тенев Станков
          Иван Величков Минев

          Под черта
          Иво Тенев Димов

          ПП-ДБ – 1

          Асен Васков Василев*

          Под черта
          Катя Максимова Панева

          Тридесети изборен район – Шуменски – общо 6

          „Възраждане“ – 1

          Веселин Миленов Вешев

          „ДПС–Ново начало“ – 2

          Хамид Бари Хамид
          Айсел Алиева Мустафова

          „Алианс за права и свободи“ – 1

          Джейхан Хасанов Ибрямов

          ГЕРБ-СДС – 1

          Любомир Димитров Христов

          ПП-ДБ – 1

          Николай Денков Денков*

          Под черта
          Айлин Нуридин Пехливанова

          Тридесет и първи изборен район – Ямболски

          „Има такъв народ“ – 1

          Александър Стайков Марков

          „Възраждане“ – 1

          Никола Ангелов Димитров

          ГЕРБ-СДС – 1

          Димитър Ангелов Иванов

          БСП – Обединена левица – 1

          Красимир Йорданов Йорданов

          Марияна Стойчева
          Автор: Марияна Стойчева
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