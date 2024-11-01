51-вото Народно събрание: ЦИК обяви имената на новите депутати

ЦИК обяви имената на новите депутати.
Според решението в него влизат осем партии и коалиции, като разпределението на депутатските места е следното:
- ГЕРБ-СДС – 69;
- „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37;
- „Възраждане“ – 35;
- „ДПС – Ново начало“ – 30;
- „БСП – Обединена левица“ – 20;
- „Алианс за права и свободи“ – 19;
- „Има такъв народ“ – 18;
- МЕЧ – 12.
Първи изборен район – Благоевградски – 11 мандата
„Има такъв народ“ – 1
Павела Митова*
Под черта
Станислав Иванов Богдански
„ДПС – Ново начало“ – 2
Делян Пеевски*
Фатима Йълдъс
Под черта
Ахмед Ходжов
„Възраждане“ – 1
Цвета Валентинова Рангелова
Алианс за права и свободи – АПС – 1
Ахмед Ахмедов Вранчев
ГЕРБ-СДС – 4
Стефан Апостолов Апостолов
Костадин Томов Стойков
Иван Красимиров Герчев
Росен Димитров Желязков
ПП-ДБ – 1
Андрей Иванов Цеков
БСП- Обединена левица – 1
Кирил Николаев Добрев
Втори изборен район – Бургаски – общо 14
ИТН – 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров*
Под черта
Александър Викторов Рашев
ДПС-Ново начало – 2
Исмаил Юсмен Осман
Калин Георгиев Стоянов*
Под черта
Татяна Бойчева Арнаудова
„Възраждане“ – 2
Цончо Томов Ганев*
Борис Димитров Аладжов
Под черта
Александър Господинов Койчев
АПС – 2
Джевдет Ибрям Чакъров*
Севим Исмаил Али
Под черта
Ешереф Кязим Ешереф
МЕЧ – 1
Венцислав Иванов Петков
ГЕРБ-СДС – 4
Жечо Дончев Станков
Любен Любенов Дилов
Галя Стоянова Василева
Андрей Стоянов Рунчев
ПП-ДБ – 1
Явор Руменов Божанков
БСП- Обединена левица – 1
Петър Георгиев Кънев
Трети изборен район – Варненски – общо 16
ИТН – 1
Тошко Йорданов Хаджитодоров*
Под черта
Драгомир Стефанов Петров
ДПС- Ново начало – 1
Йордан Кирилов Цонев*
Под черта
Юсмен Шакир Юсмен
Възраждане – 3
Костадин Тодоров Костадинов*
Коста Георгиев Стоянов
Светослав Тодоров Тодоров
Под черта
Полина Николова Ставрева-Костадинова
АПС – 1
Хюсни Осман Адем
МЕЧ – 1
Николай Стефанов Радулов
ГЕРБ-СДС – 5
Даниел Павлов Митов*
Любомир Христов Загоров
Станислав Георгиев Иванов
Бранимир Николаев Балачев
Кристиан Божидаров Ганчев
Под черта
Деница Пламенова Николова
ПП-ДБ – 3
Даниел Максим Лорер
Стела Димитрова Николова
Ивайло Христов Митковски
БСП- Обединена левица – 1
Борислав Гуцанов Гуцанов
Четвърти изборен район – Великотърновски – общо 8
ИТН – 1
Андрей Иванов Чорбанов
ДПС-Ново начало – 1
Йордан Кирилов Цонев*
Под черта
Гюнай Мюмюнов Далоолу
Възраждане – 1
Ангел Василев Янчев
МЕЧ – 1
Деян Петев Петков
ГЕРБ-СДС – 2
Костадин Георгиев Ангелов
Димитър Стойков Николов
ПП-ДБ – 1
Людмила Николаева Илиева
БСП-Обединена левица – 1
Мариана Радева Бояджиева
Пети изборен район – Видински – общо 4
ДПС- ново начало – 1
Цветан Иванов Енчев
АПС- 1
Ваня Иванова Василева
ГЕРБ-СДС – 1
Росица Любенова Кирова
ПП-ДБ – 1
Любен Иванов Иванов
Шести изборен район – Врачански – общо 6
ДПС- Ново начало – 1
Иво Севдалинов Цанев
Възраждане – 1
Ивайло Василев Папов
ГЕРБ-СДС – 2
Красен Георгиев Кръстев
Мартин Николаев Харизанов
ПП-ДБ – 1
Деница Димитрова Симеонова
БСП- Обединена левица – 1
Андрей Христов Вълчев
Седми изборен район – Габровски – общо 4
ИТН – 1
Николета Кирилова Кузманова
„Възраждане“ – 1
Даниел Петров Петров
ГЕРБ-СДС – 1
Томислав Пейков Дончев
ПП-ДБ – 1
Богомил Иванов Петков
Осми изборен район – Добрички – общо 5
„ДПС–Ново начало“ – 1
Ертен Белгинова Анисова
„Възраждане“ – 1
Константина Венциславова Петрова
ГЕРБ-СДС – 1
Деница Евгениева Сачева
ПП-ДБ – 1
Свилен Петров Трифонов
БСП – Обединена левица – 1
Мая Йорданова Димитрова
Девети изборен район – Кърджалийски – общо 5
ДПС-Ново Начало – 2
Байрам Юзкан Байрам*
Елван Бехчет Гюркаш
Под черта
Айтен Байрям Сабри
АПС – 2
Ремзи Дурмуш Осман
Павлин Павлов Кръстев
МЕЧ – 1
Росен Красимиров Иванов
Десети изборен район – Кюстендилски – общо 4
„ДПС–Ново начало“ – 1
Николай Георгиев Златарски
„Възраждане“ – 1
Димчо Димитров Димчев
ГЕРБ-СДС – 1
Христо Богомилов Терзийски
БСП – Обединена левица – 1
Иван Тодоров Ибришимов
Единадесети Изборен Район – Ловешки – общо 4
„Има такъв народ“ – 1
Цветан Иванов Предов
ГЕРБ-СДС – 2
Николай Нанков Нанков
Павлин Йовков Йотов
АПС- 1
Красимир Огнянов Красимиров
Дванадесети Изборен Район – Монтана – общо 4
„Има такъв народ“ – 1
Емил Димитров Трифонов
„ДПС–Ново начало“ – 1
Димитър Иванов Аврамов*
Под черта
Надя Йорданова Петрова
„Възраждане“ – 1
Петър Николаев Петров*
Под черта
Милован Жан Панталеев
ГЕРБ-СДС – 1
Румен Димитров Христов
Тринадесети Изборен Район – Пазарджишки – общо 8
„ДПС–Ново начало“ – 2
Искра Димитрова Михайлова-Копарова
Небие Исмет Кабак
„Възраждане“ – 1
Стоян Николов Таслаков
МЕЧ – 1
Красимир Цветков Манов
ГЕРБ-СДС – 2
Красен Кирилов Кралев
Дафинка Аспарухова Семерджиева
ПП-ДБ –1
Ивайло Валентинов Шотев
БСП – Обединена левица – 1
Петя Николаева Цанкова
Четиринадесети Изборен Район – Пернишки – общо 4
„Възраждане“ – 1
Димо Георгиев Дренчев
ГЕРБ-СДС – 2
Георг Даниелов Георгиев
Христина Иванова Георгиева
ПП-ДБ – 1
Кирил Петков Петков*
Под черта
Бойко Илиев Рашков
Петнадесети Изборен Район – Плевенски – общо 8
„Има такъв народ“ – 1
Александър Атанасов Александров
„ДПС–Ново начало“ – 1
Димитър Иванов Аврамов*
Под черта
Любов Асенова Денчева
„Възраждане“ – 1
Ивелин Първанов Първанов
„Алианс за права и свободи“ – 1
Марио Киров Рангелов
ГЕРБ-СДС – 2
Пламен Тачев Петров
Валери Пламенов Лачовски
ПП-ДБ – 1
Богдан Валериев Богданов
БСП – Обединена левица – 1
Стефан Иванов Бурджев
Шестнадесети Изборен Район – Пловдив – общо 12
„Има такъв народ“ – 1
Станислав Светозаров Балабанов*
Под черта
Танер Кадир Тюркоглу
„ДПС–Ново начало“ – 1
Станислав Димитров Анастасов
„Възраждане“ – 2
Ангел Жеков Георгиев
Емил Янков Янков
МЕЧ – 1
Радостин Петев Василев*
Под черта
Александър Велиславов Тодоров
ГЕРБ-СДС – 4
Бойко Методиев Борисов*
Георги Валентинов Георгиев
Тервел Николов Георгиев
Красимир Бориславов Терзиев
Под черта
Даниела Кирилова Дженева
ПП-ДБ – 2
Асен Васков Василев*
Манол Костадинов Пейков
Под черта
Стою Теодоров Стоев
БСП – Обединена левица – 1
Иван Богомилов Петков
Седемнадесети Изборен Район – Пловдивски – общо 11
„Има такъв народ“ – 1
Станислав Светозаров Балабанов*
Под черта
Лъчезар Иванов Бакърджиев
„ДПС–Ново начало“ – 1
Байрам Юзкан Байрам*
Под черта
Нурджан Джафер Караджова
„Възраждане“ – 2
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
„Алианс за права и свободи“ – 1
Рамадан Байрам Аталай
МЕЧ – 1
Красимир Димчев Дончев
ГЕРБ-СДС – 3
Цвета Вълчева Караянчева
Младен Николов Шишков
Иван Йовков Червенков
ПП-ДБ – 1
Йордан Яворов Иванов
БСП – Обединена левица – 1
Манол Трифонов Генов
18 – Разградски – общо 4
„Алианс за права и свободи“ – 2
Мехмед Реджеб Салим
Хасан Ахмед Адемов
ГЕРБ-СДС – 1
Делян Александров Добрев*
Под черта
Гюнай Хюсмен Хюсмен
ПП-ДБ – 1
Джипо Николов Джипов
Деветнадесети Изборен Район – Русенски – общо 7
„Има такъв народ“ – 1
Драгомир Стефанов Петров
„Възраждане“ – 1
Златан Стоянов Златанов
„ДПС–Ново начало“ – 1
Атидже Байрямова Алиева-Вели
ГЕРБ-СДС – 2
Николай Иванов Братованов
Георги Николаев Кръстев
ПП-ДБ – 1
Мартин Димитров Димитров*
Под черта
Иван Белчев Белчев
БСП – Обединена левица – 1
Иван Валентинов Иванов
Двадесети изборен район – Силистренски – общо 4
„Алианс за права и свободи“ – 2
Джевдет Ибрям Чакъров*
Левент Орхан Мемиш
Под черта
Тансер Ибрям Бейти
ГЕРБ-СДС – 2
Милен Стойчев Делийски
Юксел Осман Ахмед
Двадесет и първи изборен район – Сливенски – общо 6
„ДПС–Ново начало“ – 1
Хюсеин Хасан Хафъзов
„Възраждане“ – 1
Климент Пламенов Шопов
ГЕРБ-СДС – 2
Десислава Жекова Танева
Мария Щерева Белова
ПП-ДБ – 1
Татяна Славова Султанова-Сивева
БСП – Обединена левица – 1
Деян Цанков Дечев
Двадесет и втори изборен район – Смолянски – общо 4
„ДПС–Ново начало“ – 1
Халил Реджепов Летифов*
Под черта
Сафидин Исенов Чикуртев
„Алианс за права и свободи“ – 1
Хайри Реджебов Садъков
МЕЧ – 1
Борислав Климентов Петков
ГЕРБ-СДС – 1
Красимир Митков Събев
Двадесет и трети изборен район – София – общо 19
ГЕРБ-СДС – 5
Рая Назарян
Даниел Митов*
Александър Иванов
Тома Биков
Николай Алгафари
Под черта
Александър Ненков (ако Митов влезе от Варна)
ПП-ДБ – 7
Кирил Петков*
Божидар Божанов (размества с преференции)
Елисавета Белобрадова (размества с преференции)
Атанас Атанасов
Васил Пандов
Венко Сабрутев
Ивайло Мирчев
Под черта
Милен Матеев (ако Петков влезе от Перник)
„Възраждане“ – 3
Цончо Ганев*
Ивайло Чорбов
Виолета Кърпачева
Под черта
Панайот Бориславов (ако Ганев влезе от Бургас)
БСП – Обединена левица – 2
Габриел Вълков
Наталия Киселова
„Има такъв народ“ – 1
Павела Митова*
Снежанка Траянска (ако Митова влезе от Благоевград)
МЕЧ – 1
Христо Расташки
Двадесет и четвърти изборен район- София – общо 13
ГЕРБ-СДС – 3
Йорданка Фандъкова
Христо Гаджев
Даниел Александров
ПП-ДБ – 4
Надежда Йорданова
Мартин Димитров* (размества с преференции)
Лена Бориславова
Петър Кьосев
Йордан Терзийски (ако Димитров влезе от Русе)
„Възраждане“ – 2
Петър Петров*
Йордан Тодоров
Под черта
Георги Иванов (ако Петров влезе от Монтана)
БСП – Обединена левица – 1
Атанас Атанасов
„Алианс за права и свободи“ – 1
Павлин Найденов
„Има такъв народ“ – 1
Силви Кирилов
МЕЧ – 1
Виолета Комитова
Двадесет и пети изборен район – София – общо 14
ГЕРБ-СДС – 4
Бойко Борисов*
Даниела Райчева
Георги Георгиев*
Лъчезар Иванов
Анна Александрова (ако Борисов влезе от Пловдив)
Петър Николов (ако Георгиев влезе от Пловдив)
ПП-ДБ – 3
Николай Денков*
Александър Симидчиев (размества с преференции)
Кристина Петкова
Под черта
Калина Константинова (ако Денков влезе от Шумен)
„Възраждане“ – 3
Костадин Костадинов*
Маргарита Махаева
Славчо Крумов
Под черта
Виктор Папазов (ако Костадинов влезе от Варна)
БСП – Обединена левица – 1
Атанас Зафиров
„Има такъв народ“ – 2
Петя Димитрова
Иван Кючуков
МЕЧ – 1
Радостин Василев*
Под черта
Деница Цветкова (ако Василев влезе от Пловдив)
Двадесет и шести изборен район – Софийски – общо 8
ГЕРБ-СДС – 3
Младен Маринов
Валентин Милушев (размества с преференции)
Марин Маринов
ПП-ДБ – 1
Атанас Славов
„Възраждане“ – 1
Ангел Славчев
„ДПС–Ново начало“ – 1
Калин Стоянов*
Под черта
Цветан Енчев (ако Стоянов влезе от Бургас)
БСП – Обединена левица – 1
Владимир Георгиев
„Има такъв народ“ – 1
Венцислав Асенов
Двадесет и седми – Старозагорски – общо 11
ГЕРБ-СДС – 3
Красимир Вълчев
Маноил Манев
Илиана Жекова (Живко Тодоров се отказа от място в Народното събрание)
ПП-ДБ – 1
Радослав Рибарски
„Възраждане“ – 2
Искра Михайлова
Даниел Проданов
„ДПС–Ново начало“ – 2
Халил Летифов*
Шендоан Ремзи Халит
Под черта
Мехмед Зейнел
БСП – Обединена левица – 1
Драгомир Стойнев
„Има такъв народ“ – 1
Александър Николов Вълчев
МЕЧ – 1
Кирил Веселински
Двадесет и осми изборен район – Търговищки – общо 4
„ДПС–Ново начало“ – 2
Неждет Джевдет Шабан
Джем Ямен Яменов
„Алианс за права и свободи“ – 1
Танер Мехмед Али
ГЕРБ-СДС – 1
Теменужка Петрова Петкова
Двадесет и девети изборен ррайон – Хасковски – общо 8
„ДПС–Ново начало“ – 2
Делян Славчев Пеевски*
Танер Мюмюн Емин
Под черта
Станислав Димитров Анастасов
„Възраждане“ – 1
Георги Николаев Георгиев
„Алианс за права и свободи“ – 1
Мюмюн Сали Мюмюн
ГЕРБ-СДС – 3
Делян Александров Добрев*
Георги Тенев Станков
Иван Величков Минев
Под черта
Иво Тенев Димов
ПП-ДБ – 1
Асен Васков Василев*
Под черта
Катя Максимова Панева
Тридесети изборен район – Шуменски – общо 6
„Възраждане“ – 1
Веселин Миленов Вешев
„ДПС–Ново начало“ – 2
Хамид Бари Хамид
Айсел Алиева Мустафова
„Алианс за права и свободи“ – 1
Джейхан Хасанов Ибрямов
ГЕРБ-СДС – 1
Любомир Димитров Христов
ПП-ДБ – 1
Николай Денков Денков*
Под черта
Айлин Нуридин Пехливанова
Тридесет и първи изборен район – Ямболски
„Има такъв народ“ – 1
Александър Стайков Марков
„Възраждане“ – 1
Никола Ангелов Димитров
ГЕРБ-СДС – 1
Димитър Ангелов Иванов
БСП – Обединена левица – 1
Красимир Йорданов Йорданов