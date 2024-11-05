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          Драгомир Драганов свири Левски – Септември, Михаел Павлов ръководи ЦСКА – Крумовград

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          Снимка: start-photo.bg

          Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на Левски – Септември, стана ясно от нарядите за последния кръг от първия полусезон. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 9 ноември, от 17:30 часа.

          Помощници на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Теодор Петров. Четвърти арбитър е Любослав Любомиров. На ВАР ще оперират Никола Попов с асистент Кристина Георгиева. Съдийски наблюдател е Никола Джугански.

          Михаел Павлов ще свири срещата на ЦСКА с Крумовград в неделя, 10 ноември, от 15:00 часа. Георги Гинчев пък е арбитър на Спартак Варна – Лудогорец малко по-късно в същия ден от 17:30.

          Срещи от 15 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

          8 ноември 2024 г., петък, 15:00 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев Враца

          ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров

          СН: Цветан Георгиев Георгиев

          8 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.

          ПФК Ботев АД – ФК Локомотив 1929

          ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов

          4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

          СН: Георги Владимиров Игнатов

          9 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

          ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Камен Михайлов Алексиев

          9 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

          ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Черно море

          ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Димитър Димитров Димитров

          СН: Иван Захариев Вълчев

          9 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

          ПФК Левски – ПФК Септември Сф

          ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

          4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

          СН: Никола Петров Джугански

          10 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.

          ФК Хебър 1918 – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов

          4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          10 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Крумовград

          ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Александър Христов Апостолов

          4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Николай Тодоров Петров

          10 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

          Спартак 1918 – ПФК Лудогорец 1945

          ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев

          4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

          СН: Георги Крумов Виделов.

          Красимир Попов
          Автор: Красимир Попов
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