Драгомир Драганов свири Левски – Септември, Михаел Павлов ръководи ЦСКА – Крумовград

Драгомир Драганов ще бъде главен съдия на Левски – Септември, стана ясно от нарядите за последния кръг от първия полусезон. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ е в събота, 9 ноември, от 17:30 часа.
Помощници на Драганов ще бъдат Христо Хаджийски и Теодор Петров. Четвърти арбитър е Любослав Любомиров. На ВАР ще оперират Никола Попов с асистент Кристина Георгиева. Съдийски наблюдател е Никола Джугански.
Михаел Павлов ще свири срещата на ЦСКА с Крумовград в неделя, 10 ноември, от 15:00 часа. Георги Гинчев пък е арбитър на Спартак Варна – Лудогорец малко по-късно в същия ден от 17:30.
Срещи от 15 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
8 ноември 2024 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ПФК Ботев Враца
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Цветан Георгиев Георгиев
8 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД – ФК Локомотив 1929
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Георги Владимиров Игнатов
9 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Камен Михайлов Алексиев
9 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
9 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски – ПФК Септември Сф
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Никола Петров Джугански
10 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.
ФК Хебър 1918 – ФК ЦСКА 1948
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Станислав Георгиев Тодоров
10 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ФК Крумовград
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Николай Тодоров Петров
10 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Спартак 1918 – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Георги Крумов Виделов.