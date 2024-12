Студентите празнуват 8 декември

За поколения български студенти този ден е еуфоричен – това е Студентският празник 8 декември и така е вече десетилетия.

Студентският празник се чества официално от 1903 година, когато се е отбелязвал 15-годишният юбилей на Софийския университет и датата става празник на всички студенти в България. 8 декември по света се свързва и със смъртта на Джон Ленън. На 8 декември 1980 година Марк Дейвид Чапман убива основателя на Бийтълс Джон Ленън, но Let it be, и не само тя, продължават да бъдат обичани песни по цял свят.

Тази година у нас зимните курорти Банско и Пампорово побързаха да открият ски сезона именно преди 8 декември. По традиция там се събират големи компании студенти, които наемат стаи в къщите за гости за празника.

Столичната полиция от своя страна също засилва присъствието на униформени по време на празника на студентите. От 7 до 9 декември ще има повече полицаи на местата, на които се очаква да има струпване.

Допълнителни екипи на полицията ще има и около заведенията, в които студентите ще празнуват, където присъствието на полицаи ще е още по-видимо.

През 2023 г. полицията извърши над 500 проверки в увеселителни заведения и в други обекти, в които се студентите празнуваха 8 декември, с цел безопасна евакуация, отоплителни и вентилационни инсталации. В 58 от обектите бяха установени нарушения, като най-често те бяха свързани с неизправни противопожарни уреди, бяха съставени и 13 акта за нарушения.