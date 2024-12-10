Гидженов на Спартак Варна – ЦСКА, Любомиров свири Левски – Дунав

Радослав Гидженов ще ръководи 1/8-финала от турнира за Купата на България между Спартак Варна и ЦСКА. Срещата на „Коритото“ е в неделя, 15 декември, от 16:00 часа.

Помощници на Гидженов ще бъдат Георги Тодоров и Георги Дойнов, а четвърти арбитър е Георги Гинчев. Съдийски наблюдател е Станислав Тодоров.

Любослав Любомиров пък получи Левски – Дунав Русе в събота от 16.

Васил Минев ще свири повторението на финала от 2023 година между ЦСКА 1948 и Лудогорец в понеделник, а най-добрият ни съдия Георги Кабаков е на „Тича“, където Черно море е домакин на Славия.

Срещи от 3-и кръг на Купа на България, сезон 2024-2025



13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.

ОФК Локомотив Мездра – ПФК Ботев Враца

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев

СН: Йордан Костадинов Иванов

13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.

ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Валентин Станчев Железов

СН: Георги Крумов Виделов

14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.

ПФК Черно море – ПФК Славия 1913



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Кристиян Николов Колев

СН: Георги Василев Йорданов

14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.

ПФК Левски – ФК Дунав Русе



ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Валентин Желев Добрев

15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.

ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД



ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Петър Стоянов Петров

15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.

Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Георги Милков Гинчев

СН: Станислав Георгиев Тодоров

16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.

ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924



ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Диян Христов Вълков АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Никола Петров Джугански

16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945



ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

СН: Иван Захариев Вълчев.