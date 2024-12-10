Гидженов на Спартак Варна – ЦСКА, Любомиров свири Левски – Дунав

Радослав Гидженов ще ръководи 1/8-финала от турнира за Купата на България между Спартак Варна и ЦСКА. Срещата на „Коритото“ е в неделя, 15 декември, от 16:00 часа.
Помощници на Гидженов ще бъдат Георги Тодоров и Георги Дойнов, а четвърти арбитър е Георги Гинчев. Съдийски наблюдател е Станислав Тодоров.
Любослав Любомиров пък получи Левски – Дунав Русе в събота от 16.
Васил Минев ще свири повторението на финала от 2023 година между ЦСКА 1948 и Лудогорец в понеделник, а най-добрият ни съдия Георги Кабаков е на „Тича“, където Черно море е домакин на Славия.
Срещи от 3-и кръг на Купа на България, сезон 2024-2025
13 декември 2024 г., петък, 13:00 ч.
ОФК Локомотив Мездра – ПФК Ботев Враца
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Георги Димчев Великов 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев
СН: Йордан Костадинов Иванов
13 декември 2024 г., петък, 16:00 ч.
ПФК Берое – Стара Загора – ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
14 декември 2024 г., събота, 13:00 ч.
ПФК Черно море – ПФК Славия 1913
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Йордан Петров Петров 4-ТИ: Кристиян Николов Колев
СН: Георги Василев Йорданов
14 декември 2024 г., събота, 16:00 ч.
ПФК Левски – ФК Дунав Русе
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Валентин Желев Добрев
15 декември 2024 г., неделя, 13:00 ч.
ФК Локомотив 1929 – ПФК Ботев АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Петър Стоянов Петров
15 декември 2024 г., неделя, 16:00 ч.
Спартак 1918 – ПФК ЦСКА – София ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов 4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Станислав Георгиев Тодоров
16 декември 2024 г., понеделник, 13:00 ч.
ФК Крумовград – ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Диян Христов Вълков АС2: Тодор Василев Вуков 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Никола Петров Джугански
16 декември 2024 г., понеделник, 16:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 – ПФК Лудогорец 1945
ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
СН: Иван Захариев Вълчев.