Honda и Nissan започват преговори за сливане

Японските автомобилни гиганти Honda Motor и Nissan Motor ще започнат преговори за сливане, целящи да им помогнат да се конкурират с Tesla и други производители на електрически автомобили, съобщи вестник Nikkei.

Двете фирми се стремят да работят в рамките на единна холдингова компания и скоро ще подпишат меморандум за разбирателство за новия субект, предадоха медиите.

Базираният в Токио вестник съобщи, че Nissan ще обмисли включването на Mitsubishi Motors, чийто главен акционер е Nissan, в холдинга, за да бъде създадена една от най-големите автомобилни групи в света.

През март Honda и Nissan обявиха, че са се договорили да проучат възможностите за стратегическо партньорство в областта на електромобилите и други сфери.

Анализаторите тогава твърдяха, че ходът има за цел да бъдат догонени китайските конкуренти, които са спечелили преднина при електрическите коли, докато японските фирми са загубили позиции, фокусирайки се повече върху хибридните автомобили.