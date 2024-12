Вече 167 са жертвите на самолетната катастрофа в Южна Корея (ВИДЕО)

167 достигна броят на жертвите на самолетната катастрофа в южнокорейския град Муан. Общо на борда е имало 181 души, като властите смятат, че оцелелите ще се окажат само двама. Вероятната причина за повредата в колесника, която е довела до сблъсък с бетонна стена извън пистата, е удар с птица.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8