Футболни резултати от събота

Англия – Премиър Лийг:
Борнемут – Нотингам 5:0
Брайтън – Евертън 0:1
Ливърпул – Ипсуич 4:1
Саутхямптън – Нюкясъл 1:3
Уулвърхямптън – Арсенал 0:1
Манчестър Сити – Челси 3:1
Испания – Ла Лига:
Майорка – Бетис 0:1
Атлетико Мадрид – Виляреал 1:1
Севиля – Еспаньол 1:1
Валядолид – Реал Мадрид 0:3
Германия – Бундеслига:
Борусия Дортмунд – Вердер Бремен 2:2
Лайпциг – Байер Леверкузен 2:2
Фрайбург – Байерн Мюнхен 1:2
Аугсбург – Хайденхайм 2:1
Майнц – Щутгарт 2:0
Борусия Мюнхенгладбах – Бохум 3:0
Италия – Серия А:
Комо – Аталанта 1:2
Наполи – Ювентус 2:1
Емполи – Болоня 1:1
Франция – Лига 1:
Монако – Рен 3:2
Страсбург – Лил 2:1
ПСЖ – Реймс 1:1
Нидерландия – Ередивизие:
ПСВ Айндховен – НАК Бреда 3:2
Грьонинген – Хееренвеен 1:0