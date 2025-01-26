НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 26.01.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоСпорт

          Футболни резултати от събота

          Успехи за Арсенал, Манчестър Сити, Ливърпул, Байерн Мюнхен, Наполи, Аталанта, Монако, ПСВ Айндховен

          0
          14
          Снимка: https://glasnews.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия – Премиър Лийг:

          Борнемут – Нотингам 5:0

          Брайтън – Евертън 0:1

          Ливърпул – Ипсуич 4:1

          Саутхямптън – Нюкясъл 1:3

          Уулвърхямптън – Арсенал 0:1

          Манчестър Сити – Челси 3:1

          Испания – Ла Лига:

          Майорка – Бетис 0:1

          Атлетико Мадрид – Виляреал 1:1

          Севиля – Еспаньол 1:1

          Валядолид – Реал Мадрид 0:3

          Германия – Бундеслига:

          Борусия Дортмунд – Вердер Бремен 2:2

          Лайпциг – Байер Леверкузен 2:2

          Фрайбург – Байерн Мюнхен 1:2

          Аугсбург – Хайденхайм 2:1

          Майнц – Щутгарт 2:0

          Борусия Мюнхенгладбах – Бохум 3:0

          Италия – Серия А:

          Комо – Аталанта 1:2

          Наполи – Ювентус 2:1

          Емполи – Болоня 1:1

          Франция – Лига 1:

          Монако – Рен 3:2

          Страсбург – Лил 2:1

          ПСЖ – Реймс 1:1

          Нидерландия – Ередивизие:

          ПСВ Айндховен – НАК Бреда 3:2

          Грьонинген – Хееренвеен 1:0

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions