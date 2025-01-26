Още три области обявяват грипна епидемия от 27 януари 

Броят на областите в грипна епидемия достигна 11, след като от понеделник към тях се присъединяват Враца, Плевен и Шумен.
Заради повишената заболеваемост се преустановява присъственото обучение в област Пловдив от 29 януари, както и в областите Хасково и Враца. Така общият брой на регионите със затворени училища става пет, заедно с Ямбол и Видин.
А самолетчета и днес …ПРЪСКАХА ОВЦИТЕ🐑 и БРОЙЛЕРЧЕТАТА🐥….😂😂😂😂😂. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ ЛИ….😡😡😡😡😡👊👊👊💀☠️💀☠️💀 …ФАРМАЦЕПТИЧНИТЕ ТЕРОРИСТИ,В СЪДРУЖИЕ С ТИЯ С ЧАШКАТА СЪС ЗМИЯТА…..ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ,ДАЛИ Е КОВИДЧЕ,ИЛИ ДРУГА ПРОСТОТИЙКА ОТ САМОЛЕТЧЕТА….👍👍👍👍👍😂😂😂😡👊☠️💀☠️💀🕯️