НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 27.01.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоБългарияОбщество

          Още три области обявяват грипна епидемия от 27 януари 

          1
          174
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Броят на областите в грипна епидемия достигна 11, след като от понеделник към тях се присъединяват Враца, Плевен и Шумен.

          Заради повишената заболеваемост се преустановява присъственото обучение в област Пловдив от 29 януари, както и в областите Хасково и Враца. Така общият брой на регионите със затворени училища става пет, заедно с Ямбол и Видин.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          1 коментар

          1. А самолетчета и днес …ПРЪСКАХА ОВЦИТЕ🐑 и БРОЙЛЕРЧЕТАТА🐥….😂😂😂😂😂. ТЕОРИИ НА КОНСПИРАЦИИТЕ ЛИ….😡😡😡😡😡👊👊👊💀☠️💀☠️💀 …ФАРМАЦЕПТИЧНИТЕ ТЕРОРИСТИ,В СЪДРУЖИЕ С ТИЯ С ЧАШКАТА СЪС ЗМИЯТА…..ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ,ДАЛИ Е КОВИДЧЕ,ИЛИ ДРУГА ПРОСТОТИЙКА ОТ САМОЛЕТЧЕТА….👍👍👍👍👍😂😂😂😡👊☠️💀☠️💀🕯️

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions