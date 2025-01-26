Още три области обявяват грипна епидемия от 27 януари 

Броят на областите в грипна епидемия достигна 11, след като от понеделник към тях се присъединяват Враца, Плевен и Шумен.

Заради повишената заболеваемост се преустановява присъственото обучение в област Пловдив от 29 януари, както и в областите Хасково и Враца. Така общият брой на регионите със затворени училища става пет, заедно с Ямбол и Видин.