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          ПОРЕДЕН СЛУЧАЙ: 16-годишно момче припадна на улицата след като пушило вейп

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          Снимка: БГНЕС
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
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          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Рано сутринта в понеделник е подаден сигнал за 16-годишно момче, което е изгубило съзнание на тротоара близо до Средношколското общежитие в Разград.

          След проведени оперативно-издирвателни действия е установено, че младежът е използвал електронна цигара с неустановено съдържание. По-късно устройството е открито в стаята му в общежитието.

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          Момчето е настанено в МБАЛ-Разград за медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.

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