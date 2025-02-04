ПОРЕДЕН СЛУЧАЙ: 16-годишно момче припадна на улицата след като пушило вейп

Рано сутринта в понеделник е подаден сигнал за 16-годишно момче, което е изгубило съзнание на тротоара близо до Средношколското общежитие в Разград.

След проведени оперативно-издирвателни действия е установено, че младежът е използвал електронна цигара с неустановено съдържание. По-късно устройството е открито в стаята му в общежитието.

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Момчето е настанено в МБАЛ-Разград за медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство.