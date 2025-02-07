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          Доц. Атанас Мангъров: Причината, довела до болница, пострадалите от ботокс жени, е сгрешената доза

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Причината, довела до болница, пострадалите от ботокс жени, е сгрешената доза.“

          Това каза инфекционистът доц. Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев

          Доцент Мангъров обясни още, че белините от ботулизъм обикновено лежат в инфекциозните клиники.

          „Това обикновено са възрастни хора, които си правят собствени консерви от разни меса и не са ги стерилизирали достатъчно“, посочи още лекарят.

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