Доц. Атанас Мангъров: Причината, довела до болница, пострадалите от ботокс жени, е сгрешената доза

Това каза инфекционистът доц. Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев
Доцент Мангъров обясни още, че белините от ботулизъм обикновено лежат в инфекциозните клиники.
Това каза инфекционистът доц. Атанас Мангъров, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев
Доцент Мангъров обясни още, че белините от ботулизъм обикновено лежат в инфекциозните клиники.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg