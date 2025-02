БОЙ В САМОЛЕТ: Стюард преби мъж (ВИДЕ0)

Стюард на Alaska Airlines беше заснет как се намесва решително, за да защити жена, нападната от агресивен пътник по време на полет.

Видеоклип от инцидента, разпространен в социалните мрежи, показва как стюардът на борда на полет 221 до Портланд, Орегон, се опитва да освободи пътничка, чиито коси са хванати от мъж, седящ зад нея.

След като словесните команди не дават резултат, той прибягва до физическа намеса, нанасяйки удари в гърлото и торса на нападателя, докато той най-накрая я пуска.

Във видеото се вижда как стюардът задържа мъжа, който започва да вика неконтролируемо. Според свидетел, публикувал записа в X, агресивният пътник преди това се е държал странно и се е люлеел напред-назад.

След инцидента самолетът се връща на летищната порта в Оукланд, където нападателят е арестуван.

Alaska Airlines потвърди случилото се и похвали бързата реакция на екипажа. На задържания мъж е наложена забрана за бъдещи полети с авиокомпанията.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman's hair and would not leave.



