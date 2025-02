Доналд Тръмп отмъсти на Тейлър Суифт

Световноизвестната музикална звезда Тейлър Суифт, която се радва на огромна популярност сред младите фенове по целия свят, стана обект на неочаквано неприятно преживяване по време на тазгодишния Супербоул.

Певицата присъстваше сред хилядите зрители на финала на Националната футболна лига (NFL) в Ню Орлиънс – едно от най-големите спортни събития в САЩ и по света.

По време на мача организаторите я показаха на големия екран на стадиона, но реакцията на публиката се оказа изненадващо негативна – множеството започна да я освирква.

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.



She asks: "What's going on?"pic.twitter.com/1CSLjNanmK