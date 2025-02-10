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          НОВО ХУЛИГАНСТВО В МОЛ: Малолетен „нокаутира“ тийнейджър

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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
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          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Малолетен беше задържан в Пловдив за хулиганство, след като удари тийнейджър в лицето в голям търговски център.

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          Инцидентът се случил в събота следобед, когато пострадалото момче подало сигнал до полицията. Екип на Шесто РУ реагирал незабавно, извършил проверка и установил 14-годишния заподозрян, който бил задържан за изясняване на случая.

          Срещу него е образувано досъдебно производство по чл. 325, ал. 1 от НК, уведомена е прокуратурата.

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