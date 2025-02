Почина световноизвестният писател Том Робинс

Писателят Том Робинс, чиито книги плениха милиони читатели, почина на 92 години, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс. Кончината му беше обявена от съпругата му Алекса Робинс във Фейсбук, където тя написа, че той е бил заобиколен от семейството си и верните си домашни любимци в последните си мигове. Причината за смъртта не беше посочена.

Алекса Робинс сподели, че Том е бил смел, забавен и мил до края и помолил хората да го помнят, като четат книгите му.

Робинс започва да пише за хипи културата на младите хора от началото на 70-те години на миналия век, застъпвайки философията на „сериозна игривост“, която проповядва да се практикува по необичайни начини. Сред известните му произведения са „Half Asleep in Frog Pajamas“, „Minds Were Made for Blowing“, „Even Cowgirls Get the Blues“, „Another Roadside Attraction“ и „Still Life with Woodpecker“.

Героите на Робинс са ексцентрични, нестандартни и налудничави личности, като например Суитърс, пацифист и агент на ЦРУ, влюбен в монахиня; говореща консерва със свинско и боб; и артист-пърформанс, чието изпълнение е едно незабележимо движение.

В интервю за списание „Джанюари“ през 2000 г., Робинс казва: „Опитвам се да комбинирам фантазия и душевност, сексуалност, хумор и поезия в комбинации, които никога досега не са били виждани в литературата. Бих искал читателите да се чувстват така, както след филм на Фелини или концерт на „Грейтфул дед“ след като завършат някоя от моите книги.“

Робинс е роден в Северна Каролина и израства между там и Вирджиния в семейство, което сам описва като „нещо като южняшка баптистка версия на „Семейство Симпсън“. Той започва да диктува разкази на майка си на 5-годишна възраст и развива писателските си умения в университета „Вашингтон и Лий“ във Вирджиния.