„Всички допускаме грешки“: Мъск поправи Тръмп за презервативите (ВИДЕО)

Илон Мъск, ръководител на Министерството на правителствената ефективност в администрацията на Доналд Тръмп, направи разяснение относно финансирането на презервативи на стойност 50 млн. долара, чиято програма беше временно блокирана.

По-рано говорителката на Белия дом, Карълайн Левит, съобщи, че предпазните средства са предназначени за жителите на ивицата Газа.

Днес, по време на среща в Овалния кабинет, Мъск уточни, че кондомите всъщност са за Мозамбик, а не за Газа. В компанията на президента Тръмп и своя 4-годишен син X Æ A-Xii, той обясни, че средствата са част от американска програма за борба със СПИН в Мозамбик.

Все пак, собственикът на „Тесла“ и „СпейсЕкс“ подчерта, че независимо от предназначението, 50 млн. долара са огромна сума за презервативи.

$50M of condoms is a LOT of condoms 🤷‍♂️



