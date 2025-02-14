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          Лига Европа – всички резултати и голмайстори от плейофите

          Победи за Аякс, Реал Сосиедад, Фенербахче, Ференцварош, АЗ Алкмаар, ФКСБ, Твенте, равенство между Порто и Рома

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          Снимка: bnr.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Мидтиланд – Реал Сосиедад 1:2

          0:1 Брийс Мендес 10′ (дуз)

          0:2 Такефуса Кубо 32′

          1:2 Адам Букса 38′
           
          Роял Юнион СЖ – Аякс 0:2

          0:1 Кристиан Расмусен 59′

          0:2 Йорти Мокио 71′
           
          Фенербахче – Андерлехт 3:0

          1:0 Душан Тадич 11′

          2:0 Един Джеко 43′

          3:0 Ен Несири 57′
            
          Ференцварош – Пилзен 1:0

          1:0 Мохамед Абу Фани 23
           
          АЗ Алкмаар – Галатасарай 4:1

          1:0 Свен Мейнанс 12′

          1:1 Роланд Шалай 20′

          2:1 Трой Парът 36′

          3:1 Йорди Класие 58′

          4:1 Давид Волфе 66′
            
          ПАОК – ФКСБ 1:2

          1:0 Мбвана Самата 21′

          1:1 Андрей Георгица 50′

          1:2 Джойским Дауа 60′
            
          Порто – Рома 1:1

          0:1 Зеки Челик 45+5′

          1:1 Франсиско Моура 67′
           
          Твенте – Бодьо/Глимт 1:1

          1:0 Сайфалах Лтайеф 5′

          1:1 Патрик Берг 85′
           

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