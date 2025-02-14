Лига Европа – всички резултати и голмайстори от плейофите

Мидтиланд – Реал Сосиедад 1:2
0:1 Брийс Мендес 10′ (дуз)
0:2 Такефуса Кубо 32′
1:2 Адам Букса 38′
Роял Юнион СЖ – Аякс 0:2
0:1 Кристиан Расмусен 59′
0:2 Йорти Мокио 71′
Фенербахче – Андерлехт 3:0
1:0 Душан Тадич 11′
2:0 Един Джеко 43′
3:0 Ен Несири 57′
Ференцварош – Пилзен 1:0
1:0 Мохамед Абу Фани 23
АЗ Алкмаар – Галатасарай 4:1
1:0 Свен Мейнанс 12′
1:1 Роланд Шалай 20′
2:1 Трой Парът 36′
3:1 Йорди Класие 58′
4:1 Давид Волфе 66′
ПАОК – ФКСБ 1:2
1:0 Мбвана Самата 21′
1:1 Андрей Георгица 50′
1:2 Джойским Дауа 60′
Порто – Рома 1:1
0:1 Зеки Челик 45+5′
1:1 Франсиско Моура 67′
Твенте – Бодьо/Глимт 1:1
1:0 Сайфалах Лтайеф 5′
1:1 Патрик Берг 85′