387 000 лв. за паркомясто: Вижте къде

В Западен Лондон на пазара се появи паркомясто на внушителната цена от 165 000 британски лири (около 387 000 лева). А това дори не е цялата сума, която купувачът ще трябва да заплати.

Разположено на престижната улица „St Leonard’s Terrace“ в Челси, това скъпоценно място може да бъде наето за 8 500 лири годишно или закупено за посочената цена. Освен това, новият собственик ще трябва да плаща и годишна такса за обслужване в размер на 850 лири.

Parking space in Chelsea goes up for sale for eye-watering £165,000… and then you have to pay extra every year https://t.co/46Em6yWV67