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          Топ първенства – резултати от неделя

          Победи за Ливърпул, Тотнъм, Севиля, Бетис, Айнтрахт Франкфурт, Рома, Ювентус, Лион, Лил, Аякс

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          Снимка: glasnews.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Англия – Премиър Лийг:

          Ливърпул – Уулвърхямптън 2:1

          Тотнъм – Манчестър Юнайтед 1:0

          Испания – Ла Лига:

          Еспаньол – Атлетик Билбао 1:1

          Реал Валядолид – Севиля 0:4

          Майорка – Лас Палмас 3:1

          Реал Бетис – Реал Сосиедад 3:0

          Германия – Бундеслига:

          Вердер Бремен – Хофенхайм 1:3

          Айнтрахт Франкфурт – Холщайн Кил 3:1

          Хайденхайм – Майнц 0:2

          Италия – Серия А:

          Фиорентина – Комо 0:2

          Монца – Лече 0:0

          Удинезе – Емполи 3:0

          Парма – Рома 0:1

          Ювентус – Интер 1:0

          Франция – Лига 1:

          Монпелие – Лион 1:4

          Льо Авър – Ница 1:3

          Ланс – Страсбург 0:2

          Реймс – Анже 0:1

          Рен – Лил 0:2

          Нидерландия – Ередивизие:

          НЕК Ниймеген – Алмер Сити 2:2

          Твенте – Ваалвайк 2:0

          Цволе – Хееренвеен 1:1

          Аякс – Хераклес – 4:0

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