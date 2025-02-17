Топ първенства – резултати от неделя

Англия – Премиър Лийг:
Ливърпул – Уулвърхямптън 2:1
Тотнъм – Манчестър Юнайтед 1:0
Испания – Ла Лига:
Еспаньол – Атлетик Билбао 1:1
Реал Валядолид – Севиля 0:4
Майорка – Лас Палмас 3:1
Реал Бетис – Реал Сосиедад 3:0
Германия – Бундеслига:
Вердер Бремен – Хофенхайм 1:3
Айнтрахт Франкфурт – Холщайн Кил 3:1
Хайденхайм – Майнц 0:2
Италия – Серия А:
Фиорентина – Комо 0:2
Монца – Лече 0:0
Удинезе – Емполи 3:0
Парма – Рома 0:1
Ювентус – Интер 1:0
Франция – Лига 1:
Монпелие – Лион 1:4
Льо Авър – Ница 1:3
Ланс – Страсбург 0:2
Реймс – Анже 0:1
Рен – Лил 0:2
Нидерландия – Ередивизие:
НЕК Ниймеген – Алмер Сити 2:2
Твенте – Ваалвайк 2:0
Цволе – Хееренвеен 1:1
Аякс – Хераклес – 4:0