Ватиканът с последна информация за здравословното състояние на папата

Ватиканът съобщи, че заради респираторната инфекция, от която страда папа Франциск, се налага промяна в лечението му, с цел овладяване на „сложната клинична ситуация“. Светият отец ще остане в болница толкова дълго, колкото е необходимо, предаде „Ройтерс“, цитирана от NOVA.

88-годишният папа страда от бронхит повече от седмица и в петък беше приет в римската болница „Джемели“. Според агенция АНСА, той вероятно ще бъде изписан едва в средата на седмицата.

Please join us in praying for our Holy Father, Pope Francis, during his hospitalization. 🙏 pic.twitter.com/7go2gafC3I