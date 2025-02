Бащата на Мъск: Обама е женен за мъж, очевидно е (ВИДЕО)

Бащата на Илън Мъск Ерол хвърли американците в шок с невероятно интервю, в което заяви, че Мишел Обама е мъж, а съпругът и Барак е хомосексуалист.

Ерол се появи в Wide Awake Podcast с Джошуа Рубин и направи невероятни коментари, оставяйки водещия в шок.

Бащата на собственика на Tesla каза по време на интервюто:

Elon Musk’s father Erol Musk just went on a podcast and said, “Obama is a queer who is married to a man who dresses as a woman.”



He then continued, “@MichelleObama is a man, obviously. They have pictures of her in track suits with her 9 inch schlong hanging down…it’s leg.”



😂 pic.twitter.com/j0H8J55DzY