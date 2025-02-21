Лига Европа – резултати и голмайстори от плейофите

Будьо/Глимт – Твенте 5:2 (1:2) (след продължения)
0:1 Сьоволд 26′ (авт), 1:1 Хьог 56′ (д, 2:1 Вембангомо, 3:1 Хилгерс 90′ (авт), 3:2 Стейн 90′, 4:2 Брунстад Фет 111′
ФКСБ – ПАОК Солун 2:0
1:0 Кисоти 30′, 2:0 Микулеску 81′
Галатасарай – АЗ Алкмаар 2:2
0:1 Майкума 43′, 0:2 Касиус 55′, 1:2 Осимен 56′, 2:2 Шалай 70′
Рома – Порто 3:2
0:1 Саму 27′, 1:1 Дибала 34′, 2:1 Дибала 39′, 3:1 Пизили 83′, 3:2 Ренш 90′
Аякс – Роял Юнион Сен-Жилоа 1:2 (продължения)
0:1 Мак Алистър 16′, 0:2 Дейвид 28′ (д), 1:2 Тейлър 93′ (д)
Андерлехт – Фенербахче 2:2
0:1 Ен Несири 4′, 1:1 Васкес 19′, 2:1 Васкес 55′, 2:2 Акчичек 63′
Реал Сосиедад – Мидтиланд 5:2
1:0 Мендес 5′, 2:0 Сучич 18′, 2:1 24′ Букса (д), 2:2 Осорио 38′, 3:2 Сучич 45′, 4:2 Оярсабал 73′ (д), 5:2 Оскарсон 90′
Виктория Пилзен – Ференцварош 3:0
1:0 Дуросинми 28′, 2:0 Шулц 35′, 3:0 Дуросинми 39′