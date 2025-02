Tерористична атака?: Експлозии в няколко автобуса в Израел (ВИДЕО)

Израелската полиция съобщи за поредица от експлозии в автобуси в град Бат Ям в Централен Израел, предаде Асошиейтед прес. Вестник „Аареец“ съобщи, че първо са избухнали експлозиви в два автобуса, а след това се е взривил и трети.

Няма пострадали при взривовете в превозните средства, които са били празни.

The work of G-d.

Another miracle in Israel. 🇮🇱🙏



Failed terrorist attack, 5 bombs found 2 before explosion. 3 buses exploded in the city of Bat Yam. More bombs in Holon.



The failed attack should have killed 100s of Israelis, but detonators were set for PM, not AM. A miracle. pic.twitter.com/IRrdjLuYy1