НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.02.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          НачалоСпорт

          Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА – Левски

          Ссистенти ще бъдат Мирослав Иванов и Иво Колев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов

          0
          16
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Радослав Гидженов беше определен да ръководи вечното дерби ЦСКА – Левски, което е в неделя от 14:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Негови асистенти ще бъдат Мирослав Иванов и Иво Колев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов, съобщиха от Съдийската комисия.

          - Реклама -

          За Гидженов това ще бъде второ дерби между историческите съперници на българския футбол. СЪдията ръководи двубоят, завършил 1:1 на 7-и октомври 2023-а година. Тогава отново „армейците“ бяха символични домакини на Националния стадион.

          Ето и всички наряди за предстоящия кръг от Първа лига:

          1 март 2025 г., събота, 12:00 ч. 

          ФК Крумовград – ФК Локомотив 1929 

          ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

          СН: Стоян Маринов Алексиев

          1 март 2025 г., събота, 14:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца

          ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          1 март 2025 г., събота, 16:45 ч.

          Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Камен Михайлов Алексиев

          2 март 2025 г., неделя, 14:00 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски

          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

          СН: Георги Владимиров Игнатов

           
          2 март 2025 г., неделя, 17:15 ч.

          ФК Хебър 1918 – ПФК Черно море

          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          3 март 2025 г., понеделник, 12:30 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

          СН: Николай Тодоров Петров

          3 март 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев АД

          ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

          СН: Никола Петров Джугански

          3 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф

          ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Живко Руменов Петров

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

          СН: Радан Василев Мирянов. 

          Радослав Гидженов беше определен да ръководи вечното дерби ЦСКА – Левски, което е в неделя от 14:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Негови асистенти ще бъдат Мирослав Иванов и Иво Колев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов, съобщиха от Съдийската комисия.

          - Реклама -

          За Гидженов това ще бъде второ дерби между историческите съперници на българския футбол. СЪдията ръководи двубоят, завършил 1:1 на 7-и октомври 2023-а година. Тогава отново „армейците“ бяха символични домакини на Националния стадион.

          Ето и всички наряди за предстоящия кръг от Първа лига:

          1 март 2025 г., събота, 12:00 ч. 

          ФК Крумовград – ФК Локомотив 1929 

          ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов

          4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

          СН: Стоян Маринов Алексиев

          1 март 2025 г., събота, 14:30 ч.

          ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца

          ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов

          4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

          СН: Венцислав Иванов Гаврилов

          1 март 2025 г., събота, 16:45 ч.

          Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора

          ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев

          4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Камен Михайлов Алексиев

          2 март 2025 г., неделя, 14:00 ч.

          ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски

          ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

          4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

          СН: Георги Владимиров Игнатов

           
          2 март 2025 г., неделя, 17:15 ч.

          ФК Хебър 1918 – ПФК Черно море

          ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Радослав Георгинов Вутов

          4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

          СН: Станислав Георгиев Тодоров

          3 март 2025 г., понеделник, 12:30 ч.

          ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК ЦСКА 1948

          ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

          4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

          СН: Николай Тодоров Петров

          3 март 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

          ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев АД

          ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

          4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

          СН: Никола Петров Джугански

          3 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

          ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф

          ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Живко Руменов Петров

          4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

          СН: Радан Василев Мирянов. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ
          - Реклама -

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

            Настройки за поверителност и бисквитки
          Search Suggestions
              Search Suggestions