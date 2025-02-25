Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА – Левски

Радослав Гидженов беше определен да ръководи вечното дерби ЦСКА – Левски, което е в неделя от 14:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Негови асистенти ще бъдат Мирослав Иванов и Иво Колев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов, съобщиха от Съдийската комисия.

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За Гидженов това ще бъде второ дерби между историческите съперници на българския футбол. СЪдията ръководи двубоят, завършил 1:1 на 7-и октомври 2023-а година. Тогава отново „армейците“ бяха символични домакини на Националния стадион.

Ето и всички наряди за предстоящия кръг от Първа лига:

1 март 2025 г., събота, 12:00 ч.

ФК Крумовград – ФК Локомотив 1929

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Стоян Маринов Алексиев

1 март 2025 г., събота, 14:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

1 март 2025 г., събота, 16:45 ч.

Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Камен Михайлов Алексиев

2 март 2025 г., неделя, 14:00 ч.

ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев

СН: Георги Владимиров Игнатов



2 март 2025 г., неделя, 17:15 ч.

ФК Хебър 1918 – ПФК Черно море

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Станислав Георгиев Тодоров

3 март 2025 г., понеделник, 12:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК ЦСКА 1948

ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев

СН: Николай Тодоров Петров

3 март 2025 г., понеделник, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров

СН: Никола Петров Джугански

3 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Радан Василев Мирянов.