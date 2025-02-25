Радослав Гидженов ще ръководи ЦСКА – Левски

Радослав Гидженов беше определен да ръководи вечното дерби ЦСКА – Левски, което е в неделя от 14:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Негови асистенти ще бъдат Мирослав Иванов и Иво Колев, а за ВАР ще отговаря Драгомир Драганов, съобщиха от Съдийската комисия.
За Гидженов това ще бъде второ дерби между историческите съперници на българския футбол. СЪдията ръководи двубоят, завършил 1:1 на 7-и октомври 2023-а година. Тогава отново „армейците“ бяха символични домакини на Националния стадион.
Ето и всички наряди за предстоящия кръг от Първа лига:
1 март 2025 г., събота, 12:00 ч.
ФК Крумовград – ФК Локомотив 1929
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков
СН: Стоян Маринов Алексиев
1 март 2025 г., събота, 14:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД – ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
1 март 2025 г., събота, 16:45 ч.
Спартак 1918 – ПФК Берое – Стара Загора
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Камен Михайлов Алексиев
2 март 2025 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК ЦСКА – София ЕАД – ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Георги Владимиров Игнатов
2 март 2025 г., неделя, 17:15 ч.
ФК Хебър 1918 – ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Станислав Георгиев Тодоров
3 март 2025 г., понеделник, 12:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 – ФК ЦСКА 1948
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Светослав Колев Енчев АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Николай Тодоров Петров
3 март 2025 г., понеделник, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 – ПФК Ботев АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Никола Петров Джугански
3 март 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 – ПФК Септември Сф
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Радан Василев Мирянов.