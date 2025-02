Скандално видео с Тръмп и Мъск шокира служители в американско министерство

Служители в кафетерията на Министерството на жилищата и градското развитие на САЩ останаха шокирани, след като на един от телевизионните екрани в заведението се появи скандално видео, генерирано с изкуствен интелект.

Според британския вестник „Дейли Мейл“, кадрите показват американския президент Доналд Тръмп, който смуче пръст на крака на милиардера Илон Мъск – най-богатия човек в света и негов старши съветник. Видеото е придружено с надпис: „Да живее истинският крал!“

Появата на видеото предизвика буря от коментари в социалните мрежи. Един от тях гласеше: „И смешно, и отвратително.“ Друг коментар намекваше за властовите отношения между двамата, заявявайки: „В живота ситуацията е напълно противоположна, май?“

Говорителка на Министерството на жилищата и градското развитие осъди инцидента, като заяви:

„Това е поредното прахосване на парите на американските данъкоплатци. Стартирахме разследване и виновните ще бъдат наказани.“

Скандалът идва на фона на засилващото се недоволство сред държавните служители спрямо Тръмп и Мъск. По-рано президентът обяви мащабни съкращения в държавната администрация, оставяйки хиляди без работа.

От своя страна Илон Мъск, който е старши съветник на Белия дом, изпрати имейли до бюджетните служители, настоявайки за отчет на свършената работа през седмицата.

Случаят с провокативното видео допълнително разпалва напрежението във Вашингтон, като се очакват нови реакции и строги мерки срещу виновните за инцидента.

Monitors at the Department of Housing & Urban Development reportedly hacked to show AI video of Donald Trump sucking Elon Musk’s toes. pic.twitter.com/a0UlfiZ13F