ТРАГЕДИЯ: Мост се срути, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Двама души загинаха, а седем бяха ранени при срутване на мост на строителна площадка на скоростен път в Южна Корея.

Кадри в социалните мрежи показват момента на срутването, придружено от огромен облак дим.

Според Националната противопожарна агенция шестима от пострадалите са в тежко състояние, а един е получил леки наранявания. Властите продължават издирването на още един изчезнал човек.

Служител на Министерството на вътрешните работи потвърди, че ранените са транспортирани до болници. Инцидентът е станал на около 65 км южно от Сеул.

Изпълняващият длъжността президент Чой Санг-мок нареди незабавна мобилизация на всички налични ресурси и персонал за спасителната операция.

