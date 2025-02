Учени: На Марс е имало плажове

Макар че Марс може да не изглежда като идеалното място за почивка, нови изследвания разкриват, че някога на Червената планета е имало плажове.

Въпреки че предишни проучвания са открили следи от реки, все още има спорове дали на Марс е имало океани. Сега изследователи твърдят, че са намерили нови доказателства в подкрепа на тази теория, като са открили погребани плажове, съобщава „Гардиън“.

Как учените откриха древните марсиански плажове?

В изследване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences, учените описват как са стигнали до откритието.

Те анализирали подповърхностни изображения, получени от китайския марсоход Zhurong, изпратен в района на Утопия Планиция – място, където спътникови данни преди това са картографирали древни брегови линии.

„Резултатите от северните низини на Марс са сходни с тези, получени на бреговите линии на Земята с помощта на георадар. И в двата случая се наблюдават структури, които са наклонени в посоката на океана.“ – д-р Бенджамин Карденас, съавтор на изследването от Пенсилванския държавен университет.

Какво показват тези марсиански плажове?

Изследователите установили, че марсианският бряг е променял позицията си с течение на времето.

Данните разкриват слоеве седименти, които се потапят на север – което според Карденас означава, че плажът е бил потопен в океан.

„Всъщност той е израснал на поне 1,3 км навътре в океана.“

Какво означава това за историята на Марс?

Според учените, това откритие има огромно значение за разбирането на миналите условия за живот на Марс.

„Това е проста структура, но тя ни казва, че е трябвало да има приливи и отливи, вълни, близка река, която да доставя седименти – и всички тези процеси са били активни за продължителен период от време.“

Докато други хипотези – като вулканични процеси, речни наноси или ветрови дюни – са били разгледани, изследователите изключват всички тези възможности.

„Плажът е уникална пресечна точка между плитка вода, въздух и суша. Смята се, че именно в такива среди за първи път се е зародил животът на Земята. Това би било чудесно място за бъдеща мисия, която да търси следи от минал живот на Марс.“

Как е изглеждал този марсиански плаж?

Въпреки че откритието е вълнуващо, учените отбелязват, че този марсиански бряг няма да прилича на плажовете на Земята – без палми, чайки и топъл климат.

„Вероятно е било доста хладно. Но самото реконструиране на тези древни пейзажи е невероятно“ – заключава Карденас.

Това откритие засилва идеята, че Марс някога е бил много по-влажен и потенциално обитаем – въпрос, който следващите мисии ще продължат да изследват.