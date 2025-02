„Сбъркана работа“: Илон Мъск с коментар за ареста на Калин Джорджеску

Милиардерът Илон Мъск, който е част от екипа на американския президент Доналд Тръмп, реагира с публикация в мрежата X (бивш Twitter) на задържането на Калин Джорджеску – кандидат за президент на Румъния.

Илон Мъск многократно е критикувал анулирането на президентските избори в Румъния, наричайки го „подкопаване на демокрацията“. В своята публикация в X, той написа:

They just arrested the person who won the most votes in the Romanian presidential election. This is messed up. https://t.co/hXjR4hrBcu