Носителката на „Грами“ Даяна Крал с първи концерт в България

Носителката на „Грами„, мултиплатинената Даяна Крал включва България за първи път в своето световно турне. Джаз изпълнителката ще изнесе концерт в Зала 1 на НДК на 30 октомври 2025 г.

Даяна Крал е единствената джаз певица с осем дебютни албума, оглавяващи класацията Billboard. Тя е носителка на две награди Грами, десет награди Джуно, както и на девет златни, три платинени и седем мултиплатинени албума. Песента ѝ „When I Look in Your Eyes“ от 1999 г. остава 52 седмици на върха на Billboard, печели две награди Грами и става платинена в САЩ и Канада.

Според The New York Times, „уникалната артистичност и музикалност на Крал са отвъд границите на стиловете“. Със своя спокоен, но емоционален и ритмично изтънчен глас, тя е сред най-разпознаваемите джаз изпълнители на нашето време. В кариерата си е работила с Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд, Тони Бенет, Майкъл Бубле и много други.

Българската публика познава и обича нейния репертоар, включващ “Almost Like Being in Love”, “Temptation”, “California Dreamin’”, “The Look of Love”, “Besame Mucho”, “Let’s Fall in Love”, “Fly Me to The Moon” и други.

Билетите за концерта на Даяна Крал са в продажба от 28 февруари 2025 г. в мрежата на Eventim.