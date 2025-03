„Нацист, отиди да караш ски в Русия“: Протест срещу Джей Ди Ванс във Върмонт (ВИДЕО)

Стотици протестиращи се събраха във Върмонт, за да изразят несъгласието си с посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс в ски курорта Sugarbush Resort в Уорън. Демонстрацията се случи само дни след напрегнатата среща между Ванс и украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, която завърши с остра размяна на реплики.

- Реклама -

Протестиращите носеха плакати в подкрепа на Украйна, като някои от тях съдържаха обидни лозунги срещу Ванс и администрацията на Доналд Тръмп. Сред посланията се открояваха:

Hundreds of protesters disrupt Vance's vacation



He came to Vermont for vacation, but the locals weren't very welcoming.

🤫 pic.twitter.com/9xZxjvYWOU