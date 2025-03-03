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          Скръбна вест! Почина Димитър Маринов – Митьо Пищова

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          1938
          СНИМКА: ФЕЙСБУК
          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова
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          Кристияна Стефанова
          Кристияна Стефанова

          На 69-годишна възраст почина една от емблематичните личност на Велико Търново – Димитър Маринов – Митьо Пищова, съобщи регионалният сайт „Янтра днес“.

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          На 69-годишна възраст почина една от емблематичните личност на Велико Търново – Димитър Маринов – Митьо Пищова, съобщи регионалният сайт „Янтра днес“.

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          Очаквайте подробности!

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