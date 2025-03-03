Скръбна вест! Почина Димитър Маринов – Митьо Пищова

На 69-годишна възраст почина една от емблематичните личност на Велико Търново – Димитър Маринов – Митьо Пищова, съобщи регионалният сайт „Янтра днес“.
Очаквайте подробности!
На 69-годишна възраст почина една от емблематичните личност на Велико Търново – Димитър Маринов – Митьо Пищова, съобщи регионалният сайт „Янтра днес“.
Очаквайте подробности!
На 69-годишна възраст почина една от емблематичните личност на Велико Търново – Димитър Маринов – Митьо Пищова, съобщи регионалният сайт „Янтра днес“.
Очаквайте подробности!
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