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          Лена Бориславова със ЗАПЛАХА към Тръмп: Изборите имат последици

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          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Изборите имат последици. Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова по повод новата заповед на Доналд Тръмп.

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          „Демокрацията не е даденост. Тя изисква да се бориш за нея всеки ден. Диктатори дебнат отвсякъде.“, пише още тя.

          Изборите имат последици. Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова по повод новата заповед на Доналд Тръмп.

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          „Демокрацията не е даденост. Тя изисква да се бориш за нея всеки ден. Диктатори дебнат отвсякъде.“, пише още тя.

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