Лена Бориславова със ЗАПЛАХА към Тръмп: Изборите имат последици

Изборите имат последици. Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова по повод новата заповед на Доналд Тръмп.
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Изборите имат последици. Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова по повод новата заповед на Доналд Тръмп.
Изборите имат последици. Това написа в социалните мрежи депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова по повод новата заповед на Доналд Тръмп.
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