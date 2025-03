МОСВ, БАБХ и доброволци търсят кой умишлено трови лешояди с труп на крава край Симитли

Нов случай на умишлено отравяне на екземпляри от защитения вид белоглав лешояд е установен до Симитли, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

На 3 март следобед екипът на неправителствената организация Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) е получил сигнал за бедстващ белоглав лешояд (Gyps fulvus) до Симитли, Област Благоевград. На място експертите от организацията са установили, че става дума за възрастна птица от колонията на белоглави лешояди в Кресненското дефиле, а наблюдаваното поведение на птицата предполага отравяне. Птицата е била уловена и транспортирана за оказване ветеринарномедицинска помощ в Благоевград.

Заради предположението за използване на отрови или отровни примамки в природата от страна на ФДФФ е направено незабавно обследване на всички GPS предаватели в интернет панела, където се следи движението и поведението на екземплярите. Екипът установява, че има и втори бедстващ, но все още жив белоглав лешояд между с. Черниче и Симитли. Тази птица също е намерена жива, но в бедстващо състояние, със следи от хранене. Екипът на ФДФФ е проверил данните от предавателя и е установено, че птицата е кацала и престояла доста време до ферма в с. Мощанец, Община Благоевград. И на двата екземпляра незабавно е поставен атропин (антидот, използван при остро отравяне).

В с. Мощанец на мястото, където е кацал вторият бедстващ лешояд, са установени трупни останки на крава, а в близост съответно на около 10 и 50 метра, са намерени още два, но вече загинали екземпляра.

Екипът на Фонда за дивата флора и фауна незабавно е подал сигнал на тел. 112. МОСВ и организацията сигнализираха Сектор „Престъпления против околната среда и дивата природа“ към Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) в МВР, като са дадени указания какви действия да се предприемат на терен.

На 03.03.2025 г. в тъмната част на денонощието на място са отишли три различни екипа – полицейски патрул, следовател, представители на инспектората към Община Благоевград, както и на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Екипите са направили оглед и са взели проби от намерените трупове на животни. Трупът на кравата е бил отстранен, теренът е обезопасен с цел предотвратяване на последващи отравяния на защитени и други видове животни.

От страна на ФДФФ е засилено проследяването на всички останали предаватели на лешояди в района – към момента има данни за още два натровени белоглави лешояда, с което пострадалите птици стават общо шест.

Случаят е подобен на този от 2017 г., когато в продължение на две седмици екипите на неправителствените организации, работещи с лешояди в България, не можеха да открият отровната примамка (тогава отново цял труп на крава). Това доведе до поетапното унищожаване на над 40 белоглави лешояда. Необичайното сега е, че трупът на кравата, използван за примамка, е насред заграждение с електоропастир, където има други крави и телета.

МОСВ изразява надежда щетите от загуба на белоглави лешояди да бъдат ограничени. От ФДФФ изчисляват, че загубите може да достигнат до около 15 екземпляра от вида. Експертите основават очакванията си на добре разработената система за ранно оповестяване, GPS предавателите и утвърдения „Национален план за действие за борба срещу незаконното използване на отрови в дивата природа 2021-2030 г.“, както и благодарение на провежданите международни обучения на специалисти от полицията и прокуратурата в страната.

Обръщаме внимание, че през вече започналия гнездови сезон за година има рекорден брой нови двойки в Кресненското дефиле – 11 мътещи до момента птици и още минимум 3 подготвящи гнездата си двойки. Това е с 4 повече от миналата 2024 г., предстои обаче да бъдат установени щетите и навярно няколко мътила ще бъдат компрометирани поради загуба на поне един от партньорите в двойките.

Белоглавият лешояд се възстановява в България, вкл. и в района на Кресненския пролом, чрез целенасочени усилия за повторно въвеждане на вида, като е приложен внос на екземпляри от Испания, Франция и Израел. Предприема се и изграждане на волиери, освобождаване в природата, наблюдение, следене с GPS предаватели, маркиране и опръстеняване, охрана на гнезда, превенция в местни общности срещу използването на отрови, осигуряване на безопасни площадки за хранене.

Настоящият инцидент все още е с неизяснен мащаб, но е сигурно, че представлява невъзвратима загуба на екземпляри от защитен вид, за който са положени дългогодишни усилия и са разходвани финансови ресурси за възстановяването му в страната. Това включва проекти по LIFE, финансирани от Европейския съюз, изпълнявани и/или финансирани от множество национални и международни природозащитни и научни организации.

Белоглавият лешояд (Gyps fulvus) е включен в Приложение №3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие, като видът е обозначен със звездичка (*), т.е. за него се прилагат разпоредбите на чл. 278д от Наказателния кодекс. Тъй като в Кресна съществува колония на белоглави лешояди, както и предвид това, че видът се храни с мърша, той е силно уязвим към залагането на отровни примамки за хищници.

Допълнителна информация за възстановяване на белоглавия лешояд в България

През тази година МОСВ финансира ограждане и обезопасяване на площадки за безопасно подхранване на лешояди по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16FFPR002-3.011 – Изпълнение на мярка 70 от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000 по приоритет 3 „Биологично разнообразие“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с цел подобряване състоянието на защитени видове птици Черен лешояд (А079 Aegypius monachus), Кръстат орел (А404 Aquila heliaca), Белоглав лешояд (А078 Gyps fulvus), Египетски лешояд (А077 Neophron percnopterus). Проектът включва подхранвания в съществуващи площадки в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и се реализира с безвъзмездна финансова помощ с обща стойност на процедурата от 5,134 млн. лв.

Организации, ангажирани с дейности по опазване и възстановяване на вида:

ФДФФ, СНЦ „Зелени Балкани“, Vulture Conservation Foundation (VCF), Junta de Extramadura and EuroNatur, BIOPARC Zoo de Doue and Sainte Croix Zoo (France), Nickelson Trust (Ireland), Deutche Bundesstiftung Umwelt (DBU), Frankfurt Zoological Society (FZS), Foundation Ensemble, Rufford Small Grants (RSG), Whitley Fund for Nature (WFN), Black Vulture Conservation Foundation (BVCF), EAZA Carnivore initiative, GREFA and Spanish Government, Hegalaldia Wildlife Center, French Government, Bioparc Zoo de Doue, Zoo Mulhouse, Zoo Sainte Croix, Paris Zoo, Barcelona Zoo.