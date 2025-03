Почина съпругът на Доли Партън, вдъхновил хита „Джолийн“

Карл Дийн, преданият съпруг на Доли Партън и вдъхновител на емблематичния хит на Партън „Джолийн“, почина в понеделник. Той беше на 82 години, предаде „Гардиън“.

- Реклама -

Според изявление, предоставено на Associated Press от публициста на Партън, Дийн е починал в Нашвил, Тенеси, и ще бъде погребан на частна церемония с участието на най-близките му роднини.

„Карл и аз прекарахме много прекрасни години заедно. Думите не могат да отдадат дължимото на любовта, която споделяхме в продължение на повече от 60 години. Благодаря ви за молитвите и съчувствието“ , пише Партън в изявлението си.

Семейството помоли за уважение и уединение в този момент. Не е обявена причина за смъртта.

Партън се запознава с Дийн пред пералнята Wishy Washy в деня, в който се премества в Нашвил на 18 години.

„Бях изненадана и зарадвана, че докато ми говореше, той погледна лицето ми (рядко срещано нещо за мен). Изглеждаше, че наистина се интересуваше от това коя съм и какво представлявам.“

Двамата се женят две години по-късно, на Деня на паметта – 30 май 1966 г. – на малка церемония в Рингголд, Джорджия.

Дийн, бизнесмен, който е притежавал фирма за асфалтови настилки в Нешвил, избягва светлината на прожекторите въпреки славата на съпругата си.

Партън и Дийн пазят връзката си в тайна в продължение на десетилетия, като през 1984 г. Партън казва пред Associated Press:

„Много хора казват, че Карл Дийн не съществува, че той е просто някой, когото съм си измислила, за да държа другите хора настрана от мен.“

Тя се пошегува, че би искала да позира с него на корицата на някое списание, „за да могат хората поне да знаят, че не съм омъжена за брадавица или нещо подобно“.

Класическата песен на Партън от 1973 г. Jolene е вдъхновена от Дийн. През 2008 г. Parton споделя пред NPR, че е написала песента за кокетна банкова служителка, която сякаш се интересувала от Dean.

„Тя се влюби ужасно в съпруга ми“, каза тя. „А той просто обичаше да ходи в банката, защото тя му обръщаше толкова много внимание. Това беше нещо като постоянна шега между нас – когато казвах: „По дяволите, ти прекарваш много време в банката. Не вярвам, че имаме толкова пари. Така че това наистина е една невинна песен наоколо, но звучи като ужасна“.

Партън също така заяви, че Дийн е силата, която стои зад албума ѝ Rockstar 2023.

„Той е голям рокендрол“

, казва тя пред АП. Песента My Blue Tears (Моите сини сълзи), която е написана по времето, когато Партън е участвала в The Porter Wagoner Show в края на 60-те и началото на 70-те години, е „една от любимите песни на съпруга ми, които някога съм писала“, каза тя. „Помислих си: „Е, по-добре да сложа тук една от любимите ми песни на Карл“. Тя покрива и няколко от любимите му песни при временното отклонение от кънтри музиката: Free Bird на Lynyrd Skynyrd и Stairway to Heaven на Led Zeppelin.

Родителите на Дийн, Вирджиния „Джини“ Бейтс Дийн и Едгар „Ед“ Хенри Дийн, имат три деца. Партън нарича майка си „мама Дийн“.

Дийн оставя Партън и двамата си братя и сестри, Сандра и Дони.