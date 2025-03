След клетвата на Тръмп: Мелания с първа публична поява

Първата дама на САЩ, Мелания Тръмп, направи първата си публична изява след инаугурацията на Доналд Тръмп, като се включи в лобиране за законопроекта Take It Down. Законът цели да криминализира публикуването или заплахата от публикуване на интимни изображения – както реални, така и генерирани чрез изкуствен интелект – без съгласието на засегнатите.

„Тази токсична среда може да бъде изключително вредна. Трябва да поставим на първо място благосъстоянието на младите хора, като им осигурим подкрепата и инструментите, необходими, за да се ориентират в тази враждебна дигитална среда,“ заяви Тръмп по време на кръгла маса в Капитолия. - Реклама -

Сенатът вече прие законопроекта през февруари, а подкрепата на Мелания Тръмп може да помогне за преминаването му през Камарата на представителите, която е доминирана от Републиканците. Основните вносители на законопроекта са сенаторите Тед Круз (Републиканец, Тексас) и Ейми Клобушар (Демократ, Минесота), както и конгресмените Мария Салазар и Маделийн Дийн.

Законопроектът предвижда социалните мрежи да премахват спорното съдържание в рамките на 48 часа след подадено искане от страна на жертвата.

По време на събитието Тед Круз похвали Мелания Тръмп, като заяви, че нейното лидерство ще изиграе ключова роля за ускоряване на приемането на този закон.

Появата на Мелания Тръмп заедно с Круз е значителен политически момент, тъй като двамата имат дълга история на противопоставяне, включително острата кампания за Републиканската номинация през 2016 г., когато Доналд Тръмп обвини Круз, че стои зад кампания срещу него, свързана с разпространение на нейни снимки като модел.

През първия мандат на Тръмп, Мелания водеше инициативата Be Best, която се фокусираше върху онлайн безопасността. Тя заяви, че обмисля възобновяване на програмата, за да продължи да се бори срещу дигиталния тормоз и експлоатацията на младите хора.