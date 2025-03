„ДОЖИВОТЕН затвор“: Арестович заплаши Зеленски (ВИДЕО)

Бившият съветник по националната сигурност на Украйна Олексий Арестович, който в момента се намира в чужбина, заяви, че ако стане президент на Украйна, ще арестува сегашния държавен глава Володимир Зеленски и ще го осъди на доживотен затвор, съобщава сайтът kritichno.bg.

I will jail Zelensky for life when I become president—Arestovich.



I think those who know actual facts about Ukraine will agree that he will be the most likely next president of Ukraine. pic.twitter.com/CHGu3myyMZ