Китай ЗАПЛАШИ САЩ: Готови сме на всякакъв тип война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна, че новите мита върху вноса ще предизвикат икономически сътресения, но настоя, че те са необходими за защитата на американските производители.

Коментарът му дойде само часове след влизането в сила на новите търговски такси, които налагат:

Реакцията на Пекин не закъсня. Китайското посолство в САЩ публикува остро предупреждение в X:

Заплахата идва в момент, когато икономисти и бизнеси по света изразяват опасения за глобална търговска война, която може да доведе до вълна от ответни мита и нови икономически бариери.

If the U.S. truly wants to solve the #fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each other as equals.



If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE