Зеленски: Войната трябва да приключи напълно и завинаги

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изрази решимостта си да стане свидетел на окончателния край на войната в страната.

- Реклама -

В публикация в X той разкри, че е провел разговор с германския канцлер Олаф Шолц, в който са обсъдили ситуацията в Украйна и необходимостта от европейско единство.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz to have an honest conversation about various issues and our vision for the future security architecture.



We rely on Europe’s unity around Ukraine and are working toward it. We all want a safe future for our people. Not a temporary… pic.twitter.com/KN82khilgF