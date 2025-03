Желязков и Зеленски разговаряха – какви са начините за постигане на мир в Украйна?

Премиерът Росен Желязков е провел разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Това става ясно от постове на двамата в социалната мрежа X.

Желязков благодари на Зеленски за „ползотворния разговор за общата цел за постигане на справедлив и траен мир”.

Thank you President @ZelenskyyUa for the fruitful conversation about the common goal to achieve just and lasting peace.

Преди това Зеленски е написал, че е провел съдържателен разговор с българския премиер, в който е изразил благодарност за непоколебимата подкрепа на България за Украйна. „Дълбоко ценим солидарността на българския народ”, казва Зеленски.

Зеленски пише още, че двамата са обсъдили начините за постигане на справедлив и траен мир за Украйна. „Ключов елемент от него са гаранциите за сигурност, които ще работят само ако са споделени и поддържани от всички наши партньори”, казва Зеленски.

I had a meaningful conversation with Bulgarian Prime Minister Rosen Zhelyazkov and expressed gratitude for Bulgaria’s unwavering support for Ukraine. We deeply appreciate the solidarity of the Bulgarian people.



We discussed ways to achieve a just and lasting peace for Ukraine. A…