ИЗНЕНАДА! Зеленски призова Русия за примирие

Украинският президент Володимир Зеленски настоя за спиране на въздушните и морските атаки и призова за допълнителен натиск върху Москва след новата вълна от масирани руски удари срещу енергийната инфраструктура на Украйна.

- Реклама -

В изявление в социалната мрежа X Зеленски разкри подробности за мащабната руска атака през изминалата нощ.

По думите му, атаките са били насочени към обекти, осигуряващи нормалния живот на украинците, а на много места се извършват възстановителни дейности.

Зеленски изрази благодарност към Франция за предоставените изтребители F-16 и самолети Mirage, които ще бъдат използвани за отбрана на украинското въздушно пространство.

Зеленски подчерта, че Украйна остава ангажирана с мирния процес и още от първата секунда на войната се стреми към неговото постигане.

Last night, the Russian army carried out another massive attack on our energy infrastructure. Various facilities were targeted in several regions – Odesa, Poltava, Chernihiv, and Ternopil. In total, the Russians used nearly 70 missiles, both cruise and ballistic, as well as… pic.twitter.com/bpj5XCPYSW