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          Какво се случи в Лигата на конференциите?

          Успеги за Челси, Молде, Панатинайкос, Ягелония, Пафос, Целие

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          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бетис – Витория Гимараеш 2:2

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          1:0 Бакамбу 48’, 1:1 Мендеш 51’, 2:1 Иско 75’, 2:2 Оливейра 81,

          Копенхаген  – Челси 1:2        

          0:1 Джеймс, 02: Фернандес 65’, 1:2 Перейра 79’

          Молде – Легия Варшава 3:2

          1:0 Хестад 11’, 2:0 Ерикен 17’, 3:0 Гулбрандсен 43’, 3:1 Чодиня 64’, 3:2 Лукинахас 67’

          Панатинайкос – Фиорентина 3:2

          1:0 Свидерски 5’, 2:0 Максимович 19’, 2:1 Белтран 20’, 2:2 Фаджиоли, 3:2 Тете 55’

          Борац Баня Лука – Рапид Виена 1:1

          0:1 Белио 34’, 1:1 Вукович 90’

          Целе – Лугано 1:0

          1:0 Светлин 23’

          Ягелония  – Серкъл Брюж 3:0

          1:0 Пулулу 69’, 2:0 Романчук 75, 3:0 Пулулу 78’

          Пафос  – Юргорден 1:0

          1:0 Танкович 65’

          Бетис – Витория Гимараеш 2:2

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          1:0 Бакамбу 48’, 1:1 Мендеш 51’, 2:1 Иско 75’, 2:2 Оливейра 81,

          Копенхаген  – Челси 1:2        

          0:1 Джеймс, 02: Фернандес 65’, 1:2 Перейра 79’

          Молде – Легия Варшава 3:2

          1:0 Хестад 11’, 2:0 Ерикен 17’, 3:0 Гулбрандсен 43’, 3:1 Чодиня 64’, 3:2 Лукинахас 67’

          Панатинайкос – Фиорентина 3:2

          1:0 Свидерски 5’, 2:0 Максимович 19’, 2:1 Белтран 20’, 2:2 Фаджиоли, 3:2 Тете 55’

          Борац Баня Лука – Рапид Виена 1:1

          0:1 Белио 34’, 1:1 Вукович 90’

          Целе – Лугано 1:0

          1:0 Светлин 23’

          Ягелония  – Серкъл Брюж 3:0

          1:0 Пулулу 69’, 2:0 Романчук 75, 3:0 Пулулу 78’

          Пафос  – Юргорден 1:0

          1:0 Танкович 65’

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