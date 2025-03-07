Какво се случи в Лигата на конференциите?

Бетис – Витория Гимараеш 2:2
1:0 Бакамбу 48’, 1:1 Мендеш 51’, 2:1 Иско 75’, 2:2 Оливейра 81,
Копенхаген – Челси 1:2
0:1 Джеймс, 02: Фернандес 65’, 1:2 Перейра 79’
Молде – Легия Варшава 3:2
1:0 Хестад 11’, 2:0 Ерикен 17’, 3:0 Гулбрандсен 43’, 3:1 Чодиня 64’, 3:2 Лукинахас 67’
Панатинайкос – Фиорентина 3:2
1:0 Свидерски 5’, 2:0 Максимович 19’, 2:1 Белтран 20’, 2:2 Фаджиоли, 3:2 Тете 55’
Борац Баня Лука – Рапид Виена 1:1
0:1 Белио 34’, 1:1 Вукович 90’
Целе – Лугано 1:0
1:0 Светлин 23’
Ягелония – Серкъл Брюж 3:0
1:0 Пулулу 69’, 2:0 Романчук 75, 3:0 Пулулу 78’
Пафос – Юргорден 1:0
1:0 Танкович 65’