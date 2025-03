Папа Франциск с обръщение към всички молещи се за неговото здраве (ВИДЕО)

Папа Франциск е в стабилно състояние след три седмици хоспитализация заради двустранна пневмония, съобщи Ватиканът, цитиран от Франс прес. Според официалната информация той е прекарал спокойна нощ и се е събудил малко след 8 часа.

Снощи Ватиканът публикува първо кратко аудиопослание на испански, в което папата изразява благодарност към вярващите за техните молитви.

Посланието беше излъчено по време на ежедневната молитва за неговото оздравяване на площад „Св. Петър“ в Рим и беше посрещнато с аплодисменти от стотици събрали се вярващи.

Pope Francis releases an audio message to thank everyone who has been praying for his health.



The audio clip was broadcast in St. Peter’s Square on Thursday, March 6, as Cardinal Ángel Fernández Artime led the nightly Rosary prayer.https://t.co/owgis4dsGX pic.twitter.com/bi7nTAzDRs