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          Резултати и голмайстори от първите осминафинали в Лига Европа

          Победи за АЗ Алкмаар, Рейнджърс, Лион, Айнтрахт, Лацио, Рома, Бодьо Глимт, равенство между Реал Сосиедад и Манчестър Юнайтед

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          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
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          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Реал Сосиедад – Манчестър Юнайтед 1:1

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          0:1 Зиркзее 57′, 1:1 Оярсабал 70′ (д)

          АЗ Алкмаар – Тотнъм 1:0 

          1:0 Бергвал 18′ (авт)

          Фенербахче – Рейнджърс 1:3

          0:1 Десерс 7′, 1:1 Ен Несири 31′, 1:2 Черни 42′, 1:3 Черни 83′

          ФКСБ – Лион 1:3

          0:1 Талиафико 30′, 1:1 Балута 68′

          Аякс – Айнтрахт 1:2

          1:0 Броби 10′, 1:1 Ларсон 27′, 1:2 Скири 70′

          Виктория Пилзен – Лацио 1:2

           0:1 Романьоли 16′, 1:1 Дурошимни 53′, 1:2 Исаксен 90+8′

          Рома – Атлетик Билбао 2:1

          0:1 Уилямс 50′, 1:1 Анхелиньо 56′, 2:1 Шомуродов 90+4′

          Бодьо/Глимт – Олимпиакос 3:0

          1:0 Цолакис 14′ (авт), 2:0 Хьог 45′, 3:0 Хьог 55′

          Реал Сосиедад – Манчестър Юнайтед 1:1

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          0:1 Зиркзее 57′, 1:1 Оярсабал 70′ (д)

          АЗ Алкмаар – Тотнъм 1:0 

          1:0 Бергвал 18′ (авт)

          Фенербахче – Рейнджърс 1:3

          0:1 Десерс 7′, 1:1 Ен Несири 31′, 1:2 Черни 42′, 1:3 Черни 83′

          ФКСБ – Лион 1:3

          0:1 Талиафико 30′, 1:1 Балута 68′

          Аякс – Айнтрахт 1:2

          1:0 Броби 10′, 1:1 Ларсон 27′, 1:2 Скири 70′

          Виктория Пилзен – Лацио 1:2

           0:1 Романьоли 16′, 1:1 Дурошимни 53′, 1:2 Исаксен 90+8′

          Рома – Атлетик Билбао 2:1

          0:1 Уилямс 50′, 1:1 Анхелиньо 56′, 2:1 Шомуродов 90+4′

          Бодьо/Глимт – Олимпиакос 3:0

          1:0 Цолакис 14′ (авт), 2:0 Хьог 45′, 3:0 Хьог 55′

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