Резултати и голмайстори от първите осминафинали в Лига Европа

Реал Сосиедад – Манчестър Юнайтед 1:1
0:1 Зиркзее 57′, 1:1 Оярсабал 70′ (д)
АЗ Алкмаар – Тотнъм 1:0
1:0 Бергвал 18′ (авт)
Фенербахче – Рейнджърс 1:3
0:1 Десерс 7′, 1:1 Ен Несири 31′, 1:2 Черни 42′, 1:3 Черни 83′
ФКСБ – Лион 1:3
0:1 Талиафико 30′, 1:1 Балута 68′
Аякс – Айнтрахт 1:2
1:0 Броби 10′, 1:1 Ларсон 27′, 1:2 Скири 70′
Виктория Пилзен – Лацио 1:2
0:1 Романьоли 16′, 1:1 Дурошимни 53′, 1:2 Исаксен 90+8′
Рома – Атлетик Билбао 2:1
0:1 Уилямс 50′, 1:1 Анхелиньо 56′, 2:1 Шомуродов 90+4′
Бодьо/Глимт – Олимпиакос 3:0
1:0 Цолакис 14′ (авт), 2:0 Хьог 45′, 3:0 Хьог 55′