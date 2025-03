Black Sabbath: Sabotage e краят на една златна епоха

Записан в разгара на дълбоко ожесточено отпадане и последвала съдебна битка с бившия мениджър Патрик Мийхан, шестият студиен албум на Black Sabbath дебютира, което само по себе си е нещо като малко чудо. Това, че в крайна сметка той се превърна в един от най-известните албуми на групата и в последния запис на това, което се смята за тяхната златна ера, не е нищо друго освен забележително.

- Реклама -

„Този албум, разсъждава по-късно барабанистът Бил Уорд, беше толкова труден за нас. Но когато го слушам сега… Боже, той е невероятен.“. Уорд не греши. Както най-тежкият запис на Sabbath, така и едно от най-безстрашните им експериментални предложения, пълзящата параноя и нарастващата горчивина, които бавно задушават Осбърн, Йоми, Бътлър и Уорд, могат да бъдат чути в парчета като Am I Going Insane и The Writ, последното наречено на момента, в който адвокатите на Мийхан пристигат без предупреждение в Morgan Studios в Уилсдън, където четиримата записват.

Оттук нататък нещата бързо тръгват надолу. Следват още два албума с участието на Ози „ Technical Ecstasy “ от 1976 г. и „ Never Say Die!“ от 1978 г., но нито един от тях не се представя особено добре нито от критическа, нито от търговска гледна точка и днес са почти игнорирани. През 1979 г. Ози е изхвърлен от групата и Sabotage остава последният наистина велик албум, записан от оригиналния състав.



Всяка седмица Клубът „Албум на седмицата“ слуша и обсъжда въпросния албум, гласува за това колко добър е той и публикува нашите заключения, като целта е да се даде възможност на хората с надеждни рецензии и на по-широката рок общност да дадат своя принос.



Какво казаха те



Rolling Stone: „Sabotage е не само най-добрият албум на Black Sabbath след Paranoid, но може би и най-добрият им албум изобщо. Дори и с обичайните теми за смъртта, разрушението и психическите заболявания, които се носят из целия албум, отприщената лудост и суровата енергия, към които те са се върнали тук, идват като глътка свеж въздух.“



All Music: „Това е Ози, когото всички познаваме, показващ достатъчно диапазон, сила и увереност, за да предвещава изключително успешната му солова кариера. Той запазва най-доброто за накрая в заключителната песен на албума The Writ, една от малкото песни на Sabbath, в която неговите вокални линии са по-запомнящи се от китарите на Тони Айоми; преминавайки през няколко настроения в продължение на осемте минути на песента, това е едно от най-добрите изпълнения в кариерата му, безспорно.“



The Quietus: „В крайна сметка Sabotage е албумът, в който Sabbath се разтягат до краен предел. Той може и да не притежава оловната последователност на Master Of Reality или doom-поп непосредствеността на Sabbath Bloody Sabbath, но заради хард-рок бръщолевенето и чистата амбиция, която демонстрира, отнема известно време.“



Какво казват феновете:



Филип Квист: Мисля, че повечето хора биха се съгласили с оценката, че Sabotage е последният велик албум на Black Sabbath, в който е участвал Ози. Предполагам, че винаги е щяло да бъде трудно да се надминат първите им шест албума – и това се оказа. Определено това беше шоуто на Тони Айоми, със силно китарно свирене във всичките осем песни. Ози звучи добре като вокал, а Джийзър и Бил свирят обичайно силния си ритъм. Дори има време за малко хорова практика под формата на Supertzar, която е достатъчно интересна. Струва ми се, че на първата страна имаше по-силни песни, особено Hole In The Sky, Symptom of the Universe и Megalomania. При всички положения това е силен запис от началото до края.



Грег Швепе: Sabotage на Black Sabbath е вероятно последният им велик албум, преди да се препънат на финала с Technical Ecstasy и Never Say Die! и след това да дадат на Ози документите му за разходка. Първото ми полузадълбочено запознанство с Black Sabbath беше в колежа, когато взех назаем копие от компилацията We Sold Our Soul for Rock ‘N’ Roll , за да я запиша. В този албум имаше само една песен от Sabotage (Am I Going Insane (Radio)), така че не бях запознат с голяма част от съдържанието на Sabotage. Години по-късно, когато попълвах бек каталога им и най-накрая се заслушах пълноценно: „Боже мой! Това са убийствени неща!“



Марк Херингтън: Sabotage получава по-малко внимание от някои албуми на Black Sabbath, тъй като се появява в самия край на техния блокбъстър от шест албума. Добре известните напрежения и проблеми на групата по това време ги предизвикват да родят този вълнуващ , недооценен метъл майсторски клас. Този и Sabbath Bloody Sabbath често се смятат за формиращите корени на прогресив метъла – може би затова той се чувства толкова неостаряващ. Ози пее като самия дявол, създавайки вероятно най-доброто си вокално изпълнение в албум. Просто фантастичен албум, 10/10 – и албумът на Sabbath, който винаги съм слушал най-много. Само не споменавайте обложката и червения чорапогащник на Бил (взет назаем от съпругата му).



Крис Дауни: Макар да не намирам причина да оспорвам общоприетия консенсус, че първите шест албума на Black Sabbath съдържат един от най-добрите последователни албуми в историята на рока и метъла (може би по-добри само от седемте албума на Iron Maiden от 1980-88 г. и емблематичната серия на Rush от 1976-82 г. от 2112 до Signals), има и основание да се твърди, че в Sabotage, както и в предшественика му Sabbath Bloody Sabbath, започват да се появяват пукнатини.



Несъмнено това е последният велик албум, който те правят с Ози (макар че това, разбира се, е ниска летва, като се има предвид посредствеността на следващите два и разочарованието от твърде малкия и твърде късен опит за улавяне на минала слава, който беше 13), тук са показани някои истински върхове в кариерата; Откритието Hole In The Sky е страхотно, а Symptom of the Universe е кандидат за най-великия риф на Sabbath (и може би най-великия метъл риф за всички времена), докато в The Writ се вижда, че те разтягат още повече музикалните си умения, както го направиха в предишни класики като Wheels Of Confusion и Spiral Architect.



Нещата леко се провалят в парчета като Am I Going Insane, които, макар и да не са дискредитиращи за групата, създават впечатление за неуспешен опит да се направи „хит“ в духа на Paranoid. В крайна сметка Sabotage е страхотен, макар и с леки недостатъци, албум, който, както и предшественикът му, бележи началото на период на упадък, който е спрян едва когато в групата се появява Рони Джеймс Дио и те издават два от най-добрите си албуми – Heaven and Hell и Mob Rules.



Адам Рейнджър: Любимият ми албум на Sabbath по ред причини е предшественикът Sabbath Bloody Sabbath. Това обаче е може би най-завършеният албум на Sabbath и последният голям албум на Sabbath. След него те издадоха няколко страхотни песни и няколко добри албума, но никога повече не достигнаха тези висоти. Всеки албум, в който има Symptom Of The Universe и Megalomania, трудно може да бъде надминат. началото на прог метъла? Може би да. Няма нито една лоша песен в целия албум. Някои казват, че обложката е разочароваща, но като тийнейджър по някаква причина ме очароваше. Харесваше ми изображението на обратната страна на албума, което беше същата снимка, но отзад.



Адам Маккан: Винаги съм бил голям фен на първата страна на този албум; Symptom of the Universe е адски мощен риф, може би един от най-добрите, писани някога. Втората страна обаче вероятно е началото на упадъка на Sabbath към края на 70-те години. Проблясъци на абсолютна брилянтност, смесени с твърде много извънкласни дейности и лош мениджмънт. Не толкова добър, колкото предишната работа, по-добър от следващите два албума с Ози начело.



Кийт Дженкин: Фантастичен запис, който улавя Sabbath в най-амбициозните им музикални (Megalomania, Thrill Of It All и The Writ) и най-тежките им (Hole In The Sky и Symptom Of The Universe) и почти всяка минута тук е перфектна. Пълен контраст с обложката: какво са си мислили? Първият албум на Sabbath, който не беше готино да носиш под мишница на училищната площадка, и с този смисъл на обличане, който предлагаше, беше една от причините, поради които пънкът трябваше да се случи.