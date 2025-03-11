КОШМАР: Шофьор блъсна дете и избяга

Тежък инцидент е станал вчера следобед в Божурище. Според информация от социалните мрежи шофьор е блъснал 11-годишно дете на улица „Любен Каравелов“ и е избягал. Момчето е с ожулвания и е уплашено от случилото се.

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Детето е отивало на тренировка. По-късно то е разказало, че автомобилът е син, а шофьорът е бил възрастен мъж.