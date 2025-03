Мистериозна пяна покри плажове: Смърт на морски животни и болни сърфисти

Мистериозна пяна покри част от плажовете в Южна Австралия, като съвпада с масова смърт на морски животни и разболяване на десетки сърфисти, съобщава The Independent.

Пяната е обхванала стотици метри от плажа Waitpinga, разположен на около 15 км югозападно от пристанище Виктор. Засегнат е и Parsons Beach, друго популярно място за сърфиране, разположено западно от Waitpinga.

На брега са изхвърлени десетки мъртви морски животни, включително морски кончета, риби и октоподи. В същото време над 100 сърфисти съобщават за симптоми, наподобяващи настинка и грип – кашлица, болки в гърлото и замъглено зрение.

What is making beachgoers sick and killing marine life on the Fleurieu Peninsula? SA surfers have raised the alarm after falling ill while out on the state’s south coast. A mysterious sea foam has been washing ashore as well as dozens of dead sea creatures. Now, authorities have… pic.twitter.com/4qbjNNH12j