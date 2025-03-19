Ивелин Михайлов: Подкрепяме пълното касиране на изборите

Тава каза председателят на ПП „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Според Михайлов към момента такова пълно касиране обаче няма как да се случи, тъй като би отнело твърде много време. Той допълни, че не влизането на формацията му в НС е това, което разтърсва властта, а по-скоро турбулентната международна обстановка.
Тава каза председателят на ПП „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
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Според Михайлов към момента такова пълно касиране обаче няма как да се случи, тъй като би отнело твърде много време. Той допълни, че не влизането на формацията му в НС е това, което разтърсва властта, а по-скоро турбулентната международна обстановка.