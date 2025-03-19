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          Ивелин Михайлов: Подкрепяме пълното касиране на изборите

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          Златина Петкова
          Златина Петкова
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          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Подкрепяме пълното касиране на изборите.“

          Тава каза председателят на ПП „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Михайлов към момента такова пълно касиране обаче няма как да се случи, тъй като би отнело твърде много време. Той допълни, че не влизането на формацията му в НС е това, което разтърсва властта, а по-скоро турбулентната международна обстановка.

          „Това, което направиха Борисов и Пеевски е, че се подиграха и с Тръмп и с Путин, а ние знаем, че тези двама ръководители са хора с власт, нормално е да имат его и може би ще търсят нови играчи, с които да работят“, посочи още гостът.

          „Подкрепяме пълното касиране на изборите.“

          Тава каза председателят на ПП „Величие“ Ивелин Михайлов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

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          Според Михайлов към момента такова пълно касиране обаче няма как да се случи, тъй като би отнело твърде много време. Той допълни, че не влизането на формацията му в НС е това, което разтърсва властта, а по-скоро турбулентната международна обстановка.

          „Това, което направиха Борисов и Пеевски е, че се подиграха и с Тръмп и с Путин, а ние знаем, че тези двама ръководители са хора с власт, нормално е да имат его и може би ще търсят нови играчи, с които да работят“, посочи още гостът.

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