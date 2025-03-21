УЖАСЯВАЩО: Млад мъж простреля 18-годишен в Бургас

След спречкване – 24-годишен мъж от Бургас простреля 18-годишен младеж. Произшествието е станало в комплекс „Меден Рудник“. Сигнал в полицията е получен в 11.00 ч. в петък. Потърпевшият е без опасност за живота. Двамата бургазлии са задържани и отведени за изясняване мотива за спречкването. По случая е образувано досъдебно производство.