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          УЖАСЯВАЩО: Млад мъж простреля 18-годишен в Бургас

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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
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          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          След спречкване – 24-годишен мъж от Бургас простреля 18-годишен младеж. Произшествието е станало в комплекс „Меден Рудник“. Сигнал в полицията е получен в 11.00 ч. в петък. Потърпевшият е без опасност за живота. Двамата бургазлии са задържани и отведени за изясняване мотива за спречкването. По случая е образувано досъдебно производство.

          След спречкване – 24-годишен мъж от Бургас простреля 18-годишен младеж. Произшествието е станало в комплекс „Меден Рудник“. Сигнал в полицията е получен в 11.00 ч. в петък. Потърпевшият е без опасност за живота. Двамата бургазлии са задържани и отведени за изясняване мотива за спречкването. По случая е образувано досъдебно производство.

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