Голям пожар бушува в центъра на Москва (ВИДЕО)

Пожар избухна на строеж с площ от 100 кв.м. в центъра на Москва, предаде ТАСС, позовавайки се на службите за извънредни ситуации.

По негови думи огънят е пламнал на покрива на строящия се шестетажен жилищен комплекс „Роза Росса“.

Димът от пожара е видим в целия център на града.

“На място работят противопожарни и спасителни екипи. Информацията се уточнява“, съобщиха от пресслужбата на руското Министерство на извънредните ситуации.

The roof of a house caught fire in the residential complex "Rosa Rossa" in Moscow: thick smoke is coming out. pic.twitter.com/0NO5UvDCgu