България изрази тревога заради обвиненията към Израел за смъртта на Маринов

България с тревога посреща информацията на ООН, че гибелта на българския гражданин Марин Маринов е резултат от обстрел на израелски танк. Това се казва в позиция на Министерството на външните работи, публикувана в социалната мрежа „Екс“.

България подкрепя настояването на генералния секретар Антонио Гутериш за провеждане на „старателно, пълно и независимо разследване” и очаква резултатите от него, съгласно поетия по-рано от ООН и към България ангажимент, се казва още в позицията.

We are deeply concerned by the announcement made tonight by the UNSG’s spokesperson that,based on currently available information, the death of BG national Marin Marinov and the other severely injured UN personnel in Deir al-Balah,Gaza, on March 19 were caused by an Israeli tank.