Снимка на украинския президент Володимир Зеленски, публикувана от списание „Тайм“, предизвика остра реакция от страна на Кремъл. На кадъра Зеленски позира пред картина, изобразяваща горящия Кремъл — произведение на грузинския художник Сандро Антадзе от 2022 г., озаглавено „Мечта“.

Москва реагира чрез говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който коментира, че „подобна снимка говори много за манталитета и състоянието на хората, които се снимат по този начин.„

В материала, определен като ексклузивен репортаж, списание „Тайм“ свързва избора на картините с мотивацията и стремежа на украинския лидер за победа във войната. Според изданието те са постоянен елемент в работната и личната среда на Зеленски, символизирайки неговата визия за изхода от конфликта.

